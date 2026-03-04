FK Sarajevo predstavio mladog defanzivca iz Malija

Fudbalski klub Sarajevo ozvaničio je saradnju s mladim defanzivcem koji dolazi iz Malija. Naime, Meite Souleymane rođen je 10. augusta 2006. godine, a ugovor je potpisao do 15. juna 2029. godine.

Souleymane je prethodnu polusezonu proveo na posudbi u gruzijskom klubu Kolkheti Poti, gdje je sticao dodatno seniorsko iskustvo.

Iz kluba su naglasili da je riječ o mladom i perspektivnom defanzivcu, državljaninu Obale Slonovače, koji je već registrovan i ima pravo nastupa u predstojećim prvenstvenim utakmicama.

