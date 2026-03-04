Širi se snimka ruskog napada zabranjenim oružjem: “Ovo nije vojska, nego istinsko zlo”

O napadu je izvijestila 28. zasebna mehanizirana brigada ukrajinskih oružanih snaga, koja je objavila i snimku događaja, piše Euromaidan Press.

Snimku su zabilježili operateri dronova iz postrojbe R.V. 3. mehanizirane bojne brigade. Na njoj se vidi kako ruske snage zasipaju stambeni dio grada fosfornim streljivom, oružjem čija je upotreba protiv civila strogo zabranjena međunarodnim pravom. Odmah potom, ista snimka zabilježila je i udar zračne bombe FAB-1500.

“Kostjantinivka. Brutalna stvarnost grada koji Rusi brišu s lica zemlje”, objavila je brigada uz snimku. “Naši piloti iz jedinice R.V. 3. mehanizirane bojne snimili su ruske udare fosforom na stambenu četvrt. Riječ je o zabranjenom oružju koje spaljuje sve živo. Odmah nakon toga uslijedio je udar bombom FAB-1500.”

Zabranjeno oružje

Fosforno streljivo sadrži zapaljivu smjesu koja gori na temperaturama višim od 800 Celzijevih stupnjeva i širi se na području od nekoliko stotina četvornih metara.

Ozljede izazvane ovim oružjem mogu uzrokovati iznimno teške i bolne rane ili dovesti do spore i bolne smrti, piše index.hr.

Njegova upotreba protiv civilnog stanovništva strogo je zabranjena Protokolom III. Konvencije o određenom konvencionalnom oružju.

Civili kao mete

Prema službenim podacima, u gradu je ostalo oko 2000 civila. Iz brigade su naveli kako se ruske snage “ne ustručavaju samo napadati ih takvim sredstvima, već ih i love dronovima.”

Ukrainian pilots of the 28th Mechanized Brigade documented Russian phosphorus attacks on residential buildings in Kostyantynivka, immediately followed by a FAB-1500 strike. Official estimates show about 2000 civilians still in the city. pic.twitter.com/2Lb4bMGZJD — WarTranslated (@wartranslated) February 27, 2026



Kao dokaz podijelili su fotografiju lokalnog stanovnika koji je pokušao napustiti grad na biciklu, a kojeg je ciljao ruski FPV dron. “Operater ruskog FPV drona jasno je vidio da se radi o civilu”, navela je brigada.

“Ne suočavamo se s vojskom, već s istinskim zlom. Jedini način da živimo u miru jest da ga zaustavimo”, poručili su iz 28. brigade.

