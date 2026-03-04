Goraždanski imam Esad ef. Grabus: Svedimo račune sa samim sobom

Prva trećina ramazana prošla je kao treptaj oka i u 24 džemata na području Medžlisa IZ Goražde. Namaze predvodi 14 stalno uposlenih imama, uz dodatnu pomoć učenika i studenata. Prema riječima glavnog imama MIZ Goražde Esada ef. Grabusa, nastavljena je i tradicija učenja hafiske mukabele, koja traje već skoro 10 godina, a tim povodom u Goraždu ove godine borave i gosti iz Turske i Egipta.

– Ono što mi je drago, a obilazim sve džemate, posebno kod nas na ovom području primjetno je da imamo veći broj džematlija. Posebno omladine. Vidio sam u Kajserija džamiji da je oko 30 posto omladine u safovima i to me čini sretnim – kaže Grabus.

Šira zajednica

Mubarek mjesec prilika je da se svedu računi sa samim sobom i pogleda u ogledalo, da se popravi vlastito, ali i stanje šire zajednice. Grabus naglašava da to nije samo mjesec posta i ustručavanja od hrane, pića i drugih užitaka.

– Ramazan je poseban mjesec koji nas uči da se jedni s drugima solidarišemo, jer posteći čovjek ima puno vremena da razmišlja kolika je blagodat kada ti Allah, dž.š., nešto da. Važno je da našim međusobnim odnosima pokažimo da smo to osjetili i da ćemo to nositi u sebi i poslije ramazana. Gospodar je rekao da je to naš mjesec, pa u njemu imamo dodatnu obavezu da budemo onakvi kakvi trebamo biti. U ovom mjesecu je počela objava Kur’ana, čime se mi predstavljamo i za što mi živimo. Sve poruke crpimo iz Kur’ana i zato s posebnom pažnjom ulazimo u ramazan. Da naše duše oplemenimo. Ova prilika koja nam se pruža ne znamo hoće li se ponoviti. Zato je i atmosfera oko nas tokom ramazana drugačija i odiše posebnošću, pa je osjete čak i oni što ne poste – ističe Grabus.

Dodatna osjetljivost

Ramazan je mjesec posta, molitve, ali i dobrih djela. Na dodatnu osjetljivost prema komšiji, rodbini, sugrađanima, koji žive u skromnijim uvjetima, upozorava i nova ekonomska kriza koja je, čini se, na pragu.

– Nekome Allah, dž.š., daje više, a nekome manje, baš zbog toga da vidimo hoćemo li se jedni s drugima solidarisati. U nas postoji lijepa praksa u ramazanu, pa preko Odjela za brak i porodicu Medžlisa IZ imamo nekoliko naših nena, koje čitav život poste, predane su vjeri i našoj duhovnoj tradiciji, pa im svaku večer šaljemo iftare. To ne pričamo. Taj duh se posebno osjeti kad ih posjetite, jer osjete se dijelom zajednice, da pripadaju nekome, bez obzira što nemaju više članova svojih porodica. Kako kaže hafiz Bugari, mi smo ti poput onog šećera kojeg staviš u fildžan kahve. Potrebno je samo da se malo promiješa, pa da ona bude slatka. Tako je i s čovjekom, svi mi imamo dobra u sebi, potrebno je samo da se malo pokrenemo. Slast ramazana čovjek ne može osjetiti ako ne ustane na sehur. To nije uvijek lahko, ali Gospodar je rekao da je post Njegov i da On za njega posebno nagrađuje. Kad se toga sjetiš, kako da ti bude teško?! – kaže glavni imam MIZ Goražde Esad ef. Grabus.

