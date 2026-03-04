Namirnice “na lošem glasu” koje zapravo potiču probavu

No takve etikete rijetko govore cijelu priču – osobito kad je riječ o probavi. Neke namirnice koje imaju loš glas jer su “previše škrobne” ili “preslatke” zapravo mogu pomoći da stolica bude redovitija

Zašto? Zato što mnoge od tih navodno “loših” namirnica sadrže vlakna, prirodne šećere i bioaktivne spojeve koji mogu privući vodu u crijeva, nahraniti korisne crijevne bakterije ili potaknuti rad probavnog sustava. Ukratko: mogu pomoći da se stvari “pokrenu”. Portal EatingWell je izdvojio namirnice s lošom reputacijom koje ipak mogu podržati redovitu probavu i pomoći održati probavni sustav u ravnoteži.

Suhe šljive

“Suhe šljive često su na lošem glasu jer su preslatke, no one su jedna od najbolje istraženih namirnica za ublažavanje zatvora”, kaže nutricionistica Val Warner. “Bogate su polifenolima, sorbitolom i vlaknima, koji pomažu omekšati stolicu i podržavaju lakše i potpunije pražnjenje crijeva.”

Sorbitol, prirodni šećerni alkohol, djeluje osmotski, što znači da privlači vodu u crijeva kako bi omekšao stolicu i olakšao joj prolazak. U kombinaciji s vlaknima i antioksidansima, suhe šljive djeluju kao snažan prirodni laksativ.

Kafa

“Ljudi često kritiziraju kavu zbog kofeina, ali ako se konzumira s namjerom, ona je jedan od najučinkovitijih prirodnih načina za poticanje probave”, ističe Warner. Kava poboljšava pokretljivost crijeva poticanjem kontrakcija u debelom crijevu.

Kofein pojačava živčanu aktivnost u crijevima, dok polifenoli – poput klorogenske kiseline – mogu potaknuti peristaltiku, odnosno mišićne kontrakcije koje pomiču stolicu kroz probavni sustav. Načini pripreme, poput vrste zrna ili količine mljevene kave, mogu utjecati na udio kofeina i polifenola, no istraživanja dosljedno pokazuju da je redovita konzumacija kave povezana s ovim probavnim koristima.

Banane

Banane su često na meti kritika zbog udjela šećera, a neki vjeruju da mogu uzrokovati zatvor umjesto da ga ublaže. Međutim, banane – osobito one manje zrele – sadrže otporni škrob, vrstu vlakana koju fermentiraju crijevne bakterije.

“Taj otporni škrob služi kao hrana korisnim crijevnim bakterijama, što dovodi do proizvodnje kratkolančanih masnih kiselina, poput butirata, koji podupire zdravlje debelog crijeva i redovitu stolicu”, objašnjava nutricionistica Kinga Portik-Gumbs.

“Studije su pokazale da otporni škrob može činiti gotovo 50 % udjela ugljikohidrata u manje zrelim bananama”, dodaje ona, što ih čini posebno korisnima za redovitu probavu. Ako je zatvor već problem, zrelije banane mogle bi biti bolji izbor jer sadrže više jednostavnih šećera i topivih vlakana, što može potaknuti nježnije pražnjenje crijeva.

Zob

Zob se ponekad nepravedno kritizira zbog ugljikohidrata, ali ona je zapravo izvrstan izvor vlakana. Posebno je bogata beta-glukanom, topivim vlaknom koje pomaže povećati volumen stolice, a istovremeno je blago za probavni trakt.

Kokice

“Mnogi smatraju kokice ‘nezdravom hranom’, no one pripremljene na vrućem zraku zapravo su cjelovita žitarica bogata vlaknima koja potiče redovitu probavu”, kaže Warner. “Kokice su prirodno bogate netopivim vlaknima, koja dodaju volumen stolici i mogu ubrzati prolazak hrane kroz crijeva.”

Za najbolje probavne učinke, birajte kokice s malo maslaca, soli i dodanih ulja, jer ti sastojci mogu ovu grickalicu pogodnu za probavu brzo pretvoriti u manje zdravu opciju.

Mahunarke

“Grah i mahunarke na lošem su glasu jer sadrže ‘previše ugljikohidrata’, ali zapravo su krcati vlaknima i korisnim spojevima koji pospješuju pražnjenje crijeva i opće zdravlje probavnog sustava”, objašnjava Warner.

One osiguravaju i topiva i netopiva vlakna, uključujući otporni škrob koji pomaže u poticanju redovite stolice. Bilo da se radi o leći, slanutku, crnom grahu ili drugim vrstama grahorica, dodavanje mahunarki u obroke jedan je od najučinkovitijih načina za povećanje unosa vlakana i podršku zdravoj probavi.

Dodatni savjeti za redovitu probavu

Osim prehrane, za redovitu stolicu važna je i hidracija. Pobrinite se da pijete dovoljno tekućine tijekom dana. “Čak i blaga dehidracija može usporiti probavu”, napominje Warner. Redovita tjelovježba također pomaže u kretanju stolice kroz probavni trakt.

Warner preporučuje kratke šetnje nakon obroka, laganu jogu ili vježbe s rotacijom trupa kako bi se potaknuo probavni sustav. Ako razmišljate o dodacima prehrani, specifični prebiotici i probiotici mogu pomoći, no Warner upozorava da nisu svi jednaki i savjetuje da se prije kupnje posavjetujete s registriranim dijetetičarom. Na kraju, postupno povećavajte unos vlakana i pijte dovoljno vode kako biste izbjegli zatvor ili želučane tegobe.

Suhe šljive, kava, zob, kokice, banane i mahunarke ponekad su na lošem glasu, ali mogu biti moćni saveznici za vašu probavu. Ove namirnice pomažu privući vodu u crijeva, potiču njihov rad i hrane korisne bakterije kako bi osigurale redovito pražnjenje.

Ako imate problema sa zatvorom, pokušajte u prehranu dodati jednu ili dvije od ovih namirnica, pijte dovoljno tekućine i uvedite laganu svakodnevnu tjelovježbu. Nijedna namirnica sama po sebi nije “dobra” ili “loša” – kombinacija hranjivih tvari koje djeluju zajedno ključna je za zdravlje i pravilan rad vaših crijeva, prenosi Index.

