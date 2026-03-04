Ova 3 horoskopska znaka danas će biti nagrađena: Od 4. marta čekaju ih samo sreća i dobre vijesti

Kada se malo udaljimo od situacije, možemo ispraviti tok sudbine. Energija srijede pomaže nam da se sjetimo da nismo bespomoćni. Tako ostvarujemo značajan napredak u narednim danima. Tako što prvo zastanemo i razmislimo, možemo jasnije vidjeti istinu koja se otkriva. Ovi astrološki znakovi sada znaju gdje i kako trebaju postaviti svoj sljedeći pravac.

1. Lav

Dana 4. marta radiš malu životnu rekalibraciju, Lave. Astrološka energija srijede navodi te da preispitaš neke stvari o kojima razmišljaš već nekoliko sedmica.

Već neko vrijeme razmišljaš o napretku, ali nisi ništa konkretno poduzeo. I to je u redu. Čekao si pravi trenutak.

E pa, u srijedu držiš taj trenutak čvrsto u svojim rukama, spreman i sposoban da kreneš naprijed. Ispostavlja se da dugoročni ciljevi zaista imaju svoj početni datum, a ovaj dan je upravo to. Počinješ i praviš stvaran napredak. U danima koji dolaze imaš mnogo toga čemu se možeš radovati.

2. Škorpija

Dana 4. marta praviš finansijski potez koji stvari podiže na viši nivo, Škorpijo. Nisi očekivala da će ovaj dan biti toliko usmjeren na novac, a ipak, jedna naučena lekcija pretvara se u veoma profitabilnu situaciju. Sada, prvi put nakon nekoliko sedmica, vjeruješ onome što se dešava oko tebe.

To ti daje slobodu da razmišljaš i donosiš pametne odluke. Uz astrološku energiju srijede, možeš ostvariti ozbiljan napredak s resursima koji su ti na raspolaganju. Sada vidiš da imaš mnogo toga čemu se možeš radovati, a veliki dio toga odnosi se na finansije. Bravo za tebe!

3. Strijelac

S vremena na vrijeme shvatimo ko zaista jesmo. To se dešava svima, Strijelče, i obično, kada to kažemo, upravo smo otkrili nešto novo i nevjerovatno o sebi. Takvo je tvoje iskustvo ove srijede.

Dana 4. marta ulaziš u novu verziju sebe i taj novi identitet ti savršeno pristaje. Trebalo ti je dugo da stigneš ovdje, ali neke od najboljih stvari na svijetu zahtijevaju vrijeme. Sada kada si tu, osjećaš se dobro i napredak brzo dolazi. Današnji dan ti donosi zamah. Biti vjeran sebi vodi te naprijed kao ljudsko biće. Svaka čast! Imaš mnogo toga čemu se možeš radovati, prenosi Novi.

Facebook komentari