Zaharova: Incident s brodom kod Kube je agresivna provokacija SAD

Objavljeno prije 3 minute

Rusija je u četvrtak putem portparola Ministarstva vanjskih poslova nazvala incident s brodom registrovanim u Floridi u blizini obale Kube “agresivnom provokacijom SAD” s ciljem eskalacije situacije i izazivanja konflikta, javila je državna novinska agencija TASS.

Kubanske snage ubile su četiri kubanska emigranta i ranile šest drugih koji su u srijedu uplovili u kubanske vode brodom i otvorili vatru na kubansku patrolu, saopćila je kubanska vlada u vrijeme povećanih tenzija sa SAD.

– Ovo je agresivna provokacija SAD s ciljem eskalacije situacije i izazivanja konflikta – citirao je TASS portparola Ministarstva vanjskih poslova, Mariju Zaharovu, pišu Vijesti.ba.


