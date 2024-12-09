Zelenski: Blizu smo trilateralnog sastanka mene, Putina i Trumpa…

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da su se on i američki predsjednik Donald Trump složili da bi sljedeća runda trilateralnih pregovora o mirovnom rješenju u martu trebala dovesti do sastanka lidera tri države – Ukrajine, Rusije i SAD-a.

Zelenski je, govoreći nakon telefonskog razgovora s Trumpom, rekao da će trojni pregovori s Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama biti održani početkom narednog mjeseca. U telefonskom razgovoru učestvovali su i američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner.

„Očekujemo da će ovaj sastanak stvoriti priliku da se pregovori podignu na nivo lidera država. Predsjednik Trump podržava ovaj redoslijed koraka“, napisao je Zelenski na mreži X. „To je jedini način da se riješe sva složena i osjetljiva pitanja i da se rat konačno okonča.“

Telefonski razgovor održan je uoči još jednog sastanka, isključivo između ukrajinskih i američkih pregovarača, na kojem će se razgovarati o poslijeratnoj obnovi.

Trilateralni sastanak

Obraćajući se ranije na konferenciji za novinare u Kijevu zajedno s norveškim premijerom Jonasom Gahrom Støreom, Zelenski je rekao da će sastanak u četvrtak uključivati raspravu o „paketu prosperiteta“.

Zelenski je naglasio da SAD želi pronaći način za što brži završetak najvećeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata, ali da su stavovi Moskve i Kijeva i dalje udaljeni.

„Po mom mišljenju, poteškoće trenutno nisu na vojnom nivou. Problem je u političkoj volji da se ovaj rat okonča i u pitanju teritorije“, rekao je Zelenski.

Također je rekao da su ruske tvrdnje iznesene u utorak, prema kojima Kijev pokušava nabaviti nuklearno oružje, zapravo pokušaj vršenja političkog pritiska na Ukrajinu tokom pregovora. Ponovio je da Ukrajina nema nuklearno oružje i pozvao SAD da reaguje na, kako je naveo, opasnu rusku retoriku.

Novi sastanak

Rustem Umerov, sekretar Vijeća za nacionalnu sigurnost i odbranu i šef ukrajinskog pregovaračkog tima, sastat će se u četvrtak u Ženevi s posebnim izaslanikom Witkoffom i Kushnerom, Trumpovim zetom.

Ruska novinska agencija TASS, pozivajući se na diplomatski izvor, navela je da će izaslanik predsjednika Vladimira Putina, Kirill Dmitriev, također doputovati u Ženevu u četvrtak, ali bez dodatnih detalja.

Nastavak obnove Ukrajine nakon razaranja izazvanih ruskim zračnim napadima i borbama na liniji fronta postao je ključni element širih pregovora o okončanju rata, koji je ove sedmice ušao u petu godinu.

Kijev se nada da će u narednih deset godina privući oko 800 milijardi dolara javnih i privatnih sredstava za obnovu zemlje.

Prema najnovijoj procjeni Svjetske banke objavljenoj u ponedjeljak, obnova ukrajinske ekonomije koštat će 588 milijardi dolara. Procjena se temelji na podacima od 24. februara 2022. do 31. decembra 2025. godine, pišu Vijesti.ba.

