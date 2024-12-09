Šokantan snimak: Smrtonosni pitoni dugi 5 metara plivaju ulicama Balija

Klipovi prikazuju divovske zmije, neke dužine do pet metara, kako prolaze ulicama Balija dok stanovnici ostaju djelimično zarobljeni zbog poplava.

Indonezijski otok pogođen je višednevnim obilnim padavinama, zbog čega ceste izgledaju više kao rijeke, a mnoge kuće na prvom spratu potpuno su poplavljene.

Video objavljen na mreži X prikazuje trenutak kada se ogromni piton kreće površinom vode niz tipičnu suburbansku ulicu. Zmija se brzo pomiče kroz vodu dok lokalno stanovništvo posmatra s balkona.

Iako nije jasno o kojoj se vrsti pitona radi, Bali je poznat po Burmanskom pitonu, koji može narasti do sedam metara dužine.Riječ je o neotrovnoj zmiji, ali i dalje smrtonosnoj, jer ona obavija svoj plijen i stišće ga dok se ne uguši. Obično nisu agresivni prema ljudima, ali mogu ugristi ako se osjećaju ugroženo ili provocirano.

Pitoni uglavnom borave u šumama, travnjacima i u blizini vodenih površina, pa ih obilne kiše mogu izvući u naseljena područja.

Alarm zbog opasnosti od zmija u Indoneziji podignut je 2018. godine kada je tijelo žene pronađeno u stomaku divovskog pitona. Tijelo Wa Tibe (54) pronađeno je nakon što su seljani iz Persiapan Lawela na otoku Muna raskomadali sedam metara dugu zmiju.

Tada je lokalni šef policije Hamka objasnio da su stanovnici postali „sumnjičavi da je zmija progutala žrtvu, pa su je ubili i iznijeli iz vrta“. Više od 100 lokalnih stanovnika tražilo je nestalu ženu nakon što se nije vratila iz vrta. Tijelo je pronađeno otprilike 30 metara od njenih stvari, progutano glavom naprijed i netaknuto.

Iako zastrašujući, incident je rijedak; divovski pitoni poznati su po napadima na male životinje, ali ne i na ljude.

Bali je također dom otrovnim zmijama poput King Cobra, Blue Krait i Malayan Pit Viper.

Indonezija godišnje bilježi više od 135.000 ugriza zmija, s stopom smrtnosti od 10 posto. U Australiji, zemlji sa najotrovnijim zmijama na svijetu, zabilježeno je između nula i dvije smrti od ugriza zmija godišnje,pišu Vijesti

In Indonesia's Bali Island, after three days of nonstop rainfall, streets have turned into lakes, and pythons reaching up to 5 meters in length have started to be spotted in them… pic.twitter.com/lq1kmYJm6M — Tansu Yegen (@TansuYegen) February 25, 2026

Istraživači kažu da razlika postoji ne zbog nedostatka antivenoma u Indoneziji, već zbog nepravilnog pružanja prve pomoći.

Tri Maharani, stručnjak za toksikologiju, rekla je da su slučajevi ugriza zmija u Indoneziji povezani s tradicionalnim vjerovanjima, pri čemu mnogi lokalni stanovnici preferiraju tradicionalne ili mistične tretmane umjesto medicinske njege.

– Kao rezultat toga, napori da se riješe slučajevi ugriza zmija postaju još teži i sve više odvojeni od medicinskih pristupa – rekla je dr Maharani u predavanju na Gadjah Mada University u septembru 2025. godine.

