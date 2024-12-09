Izrael našao saveznika s 1,5 milijardom stanovnika za borbu protiv islama, najavio koridor kroz Arabiju

Netanyahu je u prisustvu indijskog premijera Narendre Modija, koji boravi u službenoj posjeti Izraelu, poručio kako su spremi da se “zajedno bore protiv onih koji vole smrt i pokušavaju nas vratiti u mračni vijek”.”Historijska veza” stara 100 godina

Izraelski premijer pohvalio je veze između jevrejskog i indijskog naroda.

“U Prvom svjetskom ratu, kada smo još bili pod osmanskom okupacijom, među onima koji su nam pomogli osloboditi ovu zemlju bila je i britanska vojska, u kojoj su bili jevrejski borci. Ali i hrabri indijski vojnici i komandanti, koji su se borili kao lavovi u bici za oslobođenje Haife. Kada su snage potisnute, ko je jurnuo naprijed i dao svoje živote? Indijski komandanti. To nikada ne zaboravljamo. Dali su svoje živote za nas”, rekao je.

On je naveo kako se Indija ističe kao civilizacija koja nikada nije progonila Jevreje – “samo ih je pozdravila”.

“Ne zaboravljamo to. Hvala ti, Indijo”, rekao je Netanyahu.Koridor kroz Arapsko poluostrvo

Netanyahu je otkrio kako Izrael i Indija zajedno razvijaju inicijativu IMEC. To je kopneni i morski koridor koji će povezati Indiju preko Arapskog poluostrva s izraelskom lukom Haifa, a odatle s Mediteranom i Evropom.

“I IMEC, ovaj morski i kopneni koridor, će napredovati i postojati samo ako prolazi kroz stabilne i sigurne zemlje. I na ovoj osi nema jačih i sigurnijih zemalja od Izraela i Indije. I stoga bih želio pozdraviti vašu predanost da će Izrael biti veza između Azije i Evrope preko luke Haifa”, rekao je Netanyahu koji je govor u Knessetu zaključio kako je siguran da će doći dan kada će se snimiti holivudski filmovi o “bratstvu između naših naroda”.

Odlikovanje za Modija

Indijski premijer Modi je prije svoga govora odlikovan “Medaljom predsjednika Kneseta” – najvišeg parlamentarnog priznanje u Izraelu.

On je kazao da je rođen istog dana kada je Indija formalno priznala Izrael, 17. septembra 1950. godine.poručivši da “Indija stoji uz Izrael, čvrsto i s punim uvjerenjem u ovom trenutku i dalje”,piše N1

“U Indiji postoji veliko divljenje za odlučnost, hrabrost i dostignuća Izraela. Mnogo prije nego što smo uspostavili moderne države i formalne odnose, bili smo povezani vezama koje sežu više od 2.000 godina unazad”, rekao je indijski premijer.

Modi je svoj govor zaključio riječima na hebrejskom: “Am Yisrael Chai! (Narod Izraela živi)”.

