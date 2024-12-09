Danas “udara drugo džemre”: Šta kaže narodno vjerovanje o tome?

Prema narodnom vjerovanju, danas će “udariti” drugo džemre.

Drugo džemre “puca” u vodu svakog 26. februara nakon čega ona više ne bi trebala mrznuti.

Džemre je turska riječ i označava zračni talas ili zračnu struju koja vodi ka postepenom popuštanju mraza i studeni u rano proljeće.

Stariji su pripovijedali da kad “pukne” prvo džemre, vraća se život u prirodu, dolaze prvi pupoljci i vide se prve naznake visibaba i ljubičica.

Podsjetimo, prvo džemre “udarilo” je 19. februara i to u zrak, kada bi, prema narodnom vjerovanju, trebao postati topliji.

Prema istom vjerovanju, treće džemre “udarit” će u zemlju 5. marta kada se može očekivati njeno otopljavanje, pa se tada na zemlji može raditi i sjediti, pišu Vijesti.ba.

