Najtačniji horoskop za narednih 7 godina: Saznajte kako će Uran i Saturn oblikovati vašu sudbinu…

Možda vjerujete u astrologiju ili ne, ali Uran i Saturn će i dalje postavljati ritam koji upravlja našim životima. Uran, planeta promjena, nastavit će da nas izaziva svakih sedam godina, a svakih 21 godine počet će nova faza naših života. Saturn, planeta sudbine, i dalje će biti odgovoran za karmičke veze. Zajedno će nastaviti da programiraju našu sudbinu. Srećom, znamo kako da dešifrujemo ovaj kod, piše stil.

Ovan

Od rođenja do 21 godine

Roditelji ne bi trebalo da ih previše ograničavaju. Ovan već mora stalno da se bori sa drugom decom. Bilo kakve barijere ili prepreke mogu dovesti do toga da postanu usamljenici, povučeni i, kako kažu, ljudi sa svojom glavom. U ovom trenutku, Ovan mora da nauči umetnost razumevanja drugih i… mnogo da priča. U suprotnom, može postići uspeh, ali izgubiti prijatelje (ako ih ikada steknu).

Od 22 do 42 godine

Vreme je da Ovnovi preseku pupčanu vrpcu i počnu da grade svoj život, ali istovremeno je važno da ostanu u kontaktu sa roditeljima. U suprotnom, raskid sa roditeljima će očvrsnuti njihov karakter, što bi na kraju moglo da ošteti uspostavljanje odnosa poverenja unutar para. Tokom ovog perioda, kako bi prestali da se kolebaju i razvili sopstvena mišljenja, ima smisla da Ovnovi češće postižu ono što jogiji nazivaju unutrašnjom tišinom.

Od 43 do 63 godine

Ako do ovog trenutka Ovan još uvek nije preuzeo lidersku poziciju ili postigao samostalnost u nekoj drugoj oblasti, to znači da je postao domaći tiranin. Takođe postoji veliki rizik da će Ovan biti preterano zahtevan od sebe tokom ovog perioda, pa se za ispuštanje pare može preporučiti „ventilacija“ u obliku sporta, koji takođe može pomoći u ublažavanju viška agresije. Bez redovne fizičke aktivnosti, rizikuju ili sagorevanje ili prerano starenje.

Od 64 do 84 godine

U ovoj fazi života, Ovnovi bi trebalo da slede princip „neka prošlost bude prošlost“, da izbegavaju da se drže starih zamerki i, ukratko, da prestanu da se zadržavaju na prošlosti. Vreme je da konačno postanu tolerantniji, fleksibilniji i nežniji, da se povežu sa mlađom generacijom i da na život gledaju sa tim unutrašnjim mirom koji su ranije pronašli.

Bik

Od rođenja do 21 godine

Biku je posebno potreban dom sa prijateljskom i mirnom atmosferom, onaj gde sve prati utvrđenu rutinu i gde ima mesta za rituale i tradicije. U suprotnom, odrastaće tvrdoglavi i uskogrudi. Roditeljima Bika se savetuje da obezbede da njihovo dete ima širok društveni krug – komunikacijske veštine će biti veoma korisne u budućnosti.

Od 22 do 42 godine

Bikovi ne bi trebalo da se ženi/oženi prerano i/ili prebrzo (to se može desiti ako pomešaju strast sa ljubavlju). Najbolje je sačekati dok zaista ne upoznaju osobu sa kojom su. U suprotnom, nezadovoljena potreba za ljubavlju će nastaviti da ih muči u životu. Takođe, tokom ovog perioda, verovatnoća klasičnog sukoba „porodica naspram posla“ je veoma velika. Ako se isključivo fokusiraju na zarađivanje novca, zanemarujući svoj lični život i obrazovanje, jednog dana će shvatiti da su zanemarili sebe i verovatno će se pokajati zbog toga.

Od 43 do 63 godine

Biku bi bilo dobro da se oslobodi ovog mentaliteta „posao kao i obično, iz navike“, zamenjujući TV serije iskrenim razgovorima, kauč ispred televizora časovima fitnesa i putovanjima, a „ugledne“ postupke ludim ludorijama (ove poslednje u malim dozama). U suprotnom, rizik da postanu živa simbioza motorne testere „Prijateljstva“ i klasične dosade je veoma visok. A razvod je na dohvat ruke.

Od 64 do 84 godine

Tokom ovog perioda, vreme je da nadoknadite ono što ste odlagali. Vredi se više fokusirati na sebe i, koliko god čudno zvučalo, na jačanje porodice i pomoć voljenima, prijateljima i komšijama. U suprotnom, Bik će doživeti sve veći osećaj bezvrednosti i beskorisnosti, što nije najprijatniji osećaj na svetu.

Blizanci

Od rođenja do 21 godine

Roditelji Blizanaca bi trebalo da se pobrinu da njihova deca budu dosledna i da podstiču pristup „izaberi zadatak, počni i završi“. U suprotnom, Blizanci će provesti detinjstvo preskačući sa jednog hobija na drugi – od dramskog kluba do kluba fotografije, dokazujući da vole i pevanje, a svi su glasali za klub crtanja. A to nije daleko od problema sa koncentracijom. Veština koju Blizanci treba da savladaju tokom ovog perioda je sposobnost da identifikuju problem, umesto da se prave da ne postoji, prelazeći na novu aktivnost, novu vezu itd.

Od 22 do 42 godine

Kraj eksperimentisanja i igranja sa emocijama. Vreme je da naučite da donosite odluke, postignete jasnoću, održavate odnose i provodite vreme sa decom – sve to dok uživate u životu. U suprotnom, jednog dana ćete osetiti potrebu da krenete u potragu za avanturom u svojim „nižim devedesetim“, uništite postojeće veze i postanete mračni pesimista.

Od 43 do 63 godine

Pre nego što bude prekasno, ima smisla promeniti posao ako vas ne ispunjava emocionalno ili finansijski. Vreme je da se oslobodite poznate slike Skarlet O’Hare i njene navike da odlažete goruće probleme za sutra, da se rešite haosa u glavi, da sistematizujete sve što se može sistematizovati i da uvedete red u sopstvene misli. Blizanci će morati da naprave težak izbor: ili konačno odrastu i počnu da rade na dubljoj komunikaciji sa partnerom (i razmišljaju van sopstvenih interesa), ili da budu spremni na mogućnost usamljenosti.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da se Blizanci fokusiraju na stvari koje ih čine srećnim, dok istovremeno uče da slušaju i čuju šta mlađa generacija govori. U suprotnom, postoji veliki rizik da će početi da se preispituju, postavljajući retorička pitanja poput „Šta sam mislila?“ ili „Oh, udala sam se za pogrešnog muškarca“ ili „Gde su mi bile oči?“ i uzdišući da se ništa ne može promeniti.

Rak

Od rođenja do 21 godine

Tokom ovog perioda, Rakovima je, možda više nego bilo kome drugom, potrebna majčinska ljubav, koja postaje temelj osnovnog poverenja u čovečanstvo (kako bi sledbenici Erika Froma rekli: „Ja sam u redu, svet je u redu“), kao i lekcije o samopoštovanju. Ako ove dve stvari nedostaju, mali Rak neće samo postati plašljiv i neodlučan, već će takav ostati dugi niz godina, ako ne i celog života.

Od 22 do 42 godine

Bilo bi dobro da se isele iz pansionskog hotela pod nazivom „Draga mama“, nauče da preuzmu odgovornost i osnuju svoju porodicu. U ovom trenutku je posebno važno da Rakovi budu fleksibilni (i ne govorimo o istezanju, iako to nikada ne škodi), da se ne plaše promene posla i da ne žive po motu „za svaki slučaj“ ako trenutni iz nekog razloga ne uspe, i da ostvare svoje najambicioznije planove. U suprotnom, niotkuda će se materijalizovati kriza koja preti da uništi porodicu.

Od 43 do 63 godine

Ovo je vreme za razmišljanje o tome da li sam na pravom putu i ​​donošenje odluka koje menjaju život. Bavljenje raznim duhovnim praksama (ili uranjanje u religiju) može pomoći Rakovima da se nose sa strahom od starenja — u ovom slučaju, moći će da prihvate ideju da ne postoji sila na ovom svetu koja ih može uništiti. U suprotnom, verovatno je da će oni rođeni u ovom sazvežđu budućnost smatrati toliko sumornom da će pokušati da ubrzaju svoj kraj, ili barem ne učine ništa da ga uspore.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da skinete znak „Povučeni sam, neću se uskoro vratiti“ i vratite se… životu sa svojim partnerom! Češće mislite na svoju drugu polovinu, vodite iskrene razgovore sa njom, organizujte porodične proslave i konačno, oterajte te mračne misli.

Lav

Od rođenja do 21 godine

Deca u znaku Lava su generalno omiljena, ali iako su divna, roditelji bi trebalo da im prepuste neke kućne poslove, nauče ih da slušaju starije i upoznaju ih sa konceptom discipline. U suprotnom, postoji šansa da će mali Lav odrasti u velikog… egoistu i tiranina.

Od 22 do 42 godine

Tokom ovog perioda, Lavovi, koji vole sve luksuzno, suočavaju se sa sledećom opasnošću: prilikom izbora partnera, previše pažnje posvećuju izgledu (umesto da traže nekoga na koga uvek mogu da se oslone), a prilikom traženja novog posla, previše razmišljaju o njegovom prestižu (umesto o odgovornosti koju data pozicija nosi sa sobom). Možda se pitate, šta je toliko opasno u vezi sa sujetom? Odgovor je da kriza srednjih godina, pod jednakim uslovima, može biti veoma teška, a put do pronalaženja svog pravog ja biće posebno težak i izazovan.

Od 43 do 63 godine

Lavove često počinje da proganja nejasan osećaj da im nešto nedostaje u životu (mada se strah od toga da ostanu bez novca takođe može pojačati). Vreme je da priznaju da postoje ljudi oko njih koje su „prerasli“, poput preraslih pantalona u detinjstvu, i da dozvole sebi da prestanu da se fokusiraju na stare veze samo zato što su stari, već da umesto toga pokušaju da prošire svoje vidike.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da shvate da onima koji su sa njima veoma dugo treba malo više topline i pažnje nego što im se obično pruža, da postanu centar u koji će članovi porodice biti privučeni, poput magneta.

Djevica

Od rođenja do 21 godine

Radoznala deca koja postavljaju hiljadu i jedno pitanje i odlično se snalaze u školi nisu posebno omiljena kod druge dece (a ponekad čak ni kod odraslih). Ali u slučaju Devica, nisko samopoštovanje je često uzrokovano navikom potiskivanja emocija, što, zauzvrat, proizilazi iz straha od povređivanja. Ista ova navika može dovesti do problema u vezama u budućnosti.

Od 22 do 42 godine

Uobičajena posledica traume iz detinjstva kod Devica je lažna skromnost. One se zaglavljuju u projektima kojih se nikada nisu želele baviti, ali su ipak jesu, radije se zadovoljavaju sa manje (i to ne zato što zaista traže asketizam). Osim ako Device ne počnu da se bave ovim problemima iz detinjstva (bilo sa stručnjakom ili samostalno, kroz samospoznaju – nije bitno), rizikuju da postanu stalno nezadovoljne mrmljavine.

Od 43 do 63 godine

Vreme je da Device ostvare ono o čemu su dugo sanjale, ali se nisu usudile da urade, uprkos strahu od starenja. Takođe je vreme da sa partnerom naprave pregled svojih zajedničkih želja i da rade na njihovom ostvarenju.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da se pozabavite… učenjem kako biste trenirali svoj intelekt i putovanjima kako biste zadovoljili svoju žeđ za novim iskustvima.

Vage

Od rođenja do 21 godine

Stalne svađe između odraslih kod kuće mogu dovesti do toga da dete rođeno u ovom znaku odraste spremno na sve za mir u porodici: prestaće da brani svoje gledište i počeće da se slaže sa drugima, rizikujući da se prezire. Vrtić i škola postaće neka vrsta poligona za učenje uzvraćanja udara, a Vage neće preskakati ove časove.

Od 22 do 42 godine

Tokom ovog perioda, Vage će verovatno imati poteškoća u izboru karijere. Verovatno će ići putem najmanjeg otpora, a u vezama će se ponašati kao da nisu svesne da ne smeju da se prilagođavaju toliko. Sklone su da se venčavaju relativno kasno; ostvare preblizu (i, što je još važnije, stalnu) vezu sa drugom osobom, čak i sa onom koju najviše vole, može biti uznemirujuća. Pronalaženje nekoga ko ispunjava Vagina visoka očekivanja (često koriste sopstvene roditelje kao merilo za idealan brak) nije lako.

Od 43 do 63 godine

Tokom ovog perioda, Vage kao da se bude i… počinju da menjaju sebe i svet oko sebe. To ponekad dovodi do raskida i novih veza, ali tek nakon što kriza srednjih godina prođe, njihovi ciljevi budu ostvareni, a planovi ostvareni, konačno će početi istinski da veruju u sebe i svoje sposobnosti. Međutim, zajedno sa njihovim samopoštovanjem, verovatno će rasti i njihov strah od starosti.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da prestanem da se fokusiram na spoljašnje manifestacije uspeha i da razmišljam o duši. Ili, ako više volite, da se okrenem uzvišenijim filozofskim sferama, srećom, zahvaljujući svom akumuliranom životnom iskustvu, ja to mogu.

Škorpija

Od rođenja do 21 godine

Bebe rođene u znaku Škorpije rano razvijaju individualnost, ali održavaju tako blisku vezu sa svojim majkama da se čini kao da lekari nikada nisu presekli pupčanu vrbcu tokom porođaja. Očajnički im je potrebna interakcija sa vršnjacima – i u vrtiću i u školi – kako bi se… svađali! A kroz sukobe sa drugom decom jačaju svoj osećaj za sebe. Ako su tokom ovog perioda roditelji Škorpije favorizovali drugu braću i sestre u odnosu na dete, njihovi budući prijatelji i porodica moraće da se nose sa sumnjom i nepoverenjem koje će osoba rođena u ovom znaku nositi sa sobom tokom celog života.

Od 22 do 42 godine

Vreme je da se oslobodite majčinstva i počnete da gradite svoj život. Velike su šanse da će Škorpije tokom ovog perioda uspeti da prevaziđu svoju sumnjičavost i konačno počnu da veruju drugima, otkrivajući nove horizonte intimnosti. Što se tiče profesionalne sfere, takođe postoji šansa da prevaziđu period stalne konfrontacije sa svima. Međutim, Škorpije bi trebalo da budu spremne na činjenicu da će kriza srednjih godina dovesti do ljubomore i, kao rezultat toga, povećane emocionalne ranjivosti.

Od 43 do 63 godine

Tokom ovog perioda, Škorpije koje nisu bile zaglavljene u emocionalnom haosu, kao i one koje su uspele da razumeju i prevaziđu svoje traume iz detinjstva, imaju priliku da se konačno povežu sa svojim pravim ja. A takvi susreti su dragoceni!

Od 64 do 84 godine

Duhovna bliskost sa porodicom i prijateljima će vam pomoći da prestanete da sumnjate u sebe.

Strijelac

Od rođenja do 21 godine

Roditelji male dece u znaku Strelca bi trebalo da stvore ugodno okruženje za razvoj svog deteta i da mu prenesu ideju da je u redu zalagati se za svoje mišljenje, a ne slagati se sa svima. Ništa ne može više da uništi život Strelca tokom ovog perioda od nepravde i drakonskih pravila koja vladaju u školama. Drugim rečima, dete će verovatno biti neomiljeno u razredu, a možda čak i ignorisano. U ovom slučaju, dete Strelac će odrasti u dete koje se lako naljuti i radije će biti uništitelj nego demijurg.

Od 22 do 42 godine

Veoma je verovatno da će Strelci krenuti u pogrešnom smeru tokom ovog perioda. Verovatno će biti preokupirani ekskluzivnim pramenovima bogatstva i uspeha – luksuznim domom, luksuznim automobilom itd. Verovaće da će same te stvari obezbediti priznanje i univerzalnu ljubav. Ali, kao što će kriza srednjih godina pokazati, ne može se sve u životu meriti proizvoljnim jedinicama. Ista ova kriza će im pomoći da postave prioritete – veoma je verovatno da će veze zauzeti centralno mesto.

Od 43 do 63 godine

To je vreme samospoznaje. Tipično, do ovog perioda, Strelci teže da zauzmu liderske pozicije, demonstrirajući liderske kvalitete koji im omogućavaju da inspirišu druge na velika dostignuća, ili barem motivišu svoje podređene. I postoji sva šansa da će Strelci postići sve što naume, pa čak i malo više.

Od 64 do 84 godine

Vreme je da pronađete kontakt sa mlađom generacijom, komunikacija sa kojom će sprečiti Strelca da ostari, barem u duhu.

Jarac

Od rođenja do 21 godine

Deca rođena u znaku Jarca imaju tendenciju da rano postanu nezavisna i mogu se igrati satima bez potrebe za pažnjom odraslih. Dobra je ideja ako imaju otvorene i emotivne roditelje. Na taj način imaju dobre šanse da nauče svoje dete da prevaziđe stidljivost i izrazi svoja osećanja. U suprotnom, velike su šanse da će odrasti povučeni u sebe. Jarci imaju tendenciju da se rano udaju; mnogi su monogamni, ne mogu zaboraviti svoju prvu, možda detinjastu, nevinu ljubav i ženu koja ju je inspirisala.

Od 22 do 42 godine

Tokom ovog perioda, zvezde preporučuju Jarcima da isprobaju što više različitih stvari. U suprotnom, kriza srednjih godina će biti posebno akutna i/ili dugotrajna. U ovom slučaju, postoji veliki rizik od aktiviranja Merfijevog zakona, gde se ne lomi samo ono što je lomljivo, već i ono što je nepogrešivo. Na primer, ne samo veze, već i samopouzdanje se urušavaju, a sopstvene emocije počinju da gube vrednost.

Od 43 do 63 godine

Najpogodnije zanimanje za vredne i studiozne Jarčeve (a većina njih jeste) u ovom trenutku je pokretanje sopstvenog posla. Idealno bi bilo da to urade sa partnerom. U suprotnom, velika je verovatnoća da će se Jarčevi distancirati od porodice i potpuno se posvetiti poslu.

Od 64 do 84 godine

Konačno je vreme da svojoj vezi posvetite što više pažnje i da svoja osećanja učinite zaista dubokim.

Vodolija

Od rođenja do 21 godine

Deca Vodolija mrze ograničenja svim srcem. Svakako ne vole ogradiće za igru. Njihovi roditelji bi dobro postupili ako bi podržali ovu želju za slobodom; u suprotnom, ova deca će odrasti nemirna, a biće veoma teško naterati ih da se koncentrišu i fokusiraju. Najvažniji domaći zadatak koji apsolutno moraju da urade u školi jeste da nauče da ispunjavaju zadatke. Vodolije su možda sklonije od drugih horoskopskih znakova da imaju problema u vezama ako su im roditelji razvedeni ili se stalno svađaju.

Od 22 do 42 godine

Tokom ovog perioda, Vodolije moraju naučiti da veruju, da određuju prioritete i da unesu jasnoću čak i u najsloženija pitanja i životne izazove. Takođe, tokom ovog perioda postoji visok rizik od gubitka voljenih ili prijatelja zbog nemogućnosti da im se otvorite. Možda će odlučujuća prekretnica u njihovoj karijeri biti neizbežna. Veoma su velike šanse da će Vodolije u nekom trenutku morati da priznaju da ne rade ono što su želele i da skupe hrabrost da počnu ispočetka, ali na drugom mestu i u drugom polju.

Od 43 do 63 godine

Ako tokom ovog perioda Vodolije mogu da prevaziđu strah od intimnosti i otvore se svom partneru, pored osećaja sigurnosti i brige, dobiće značajan bonus u vidu iznenadnog saznanja da je njihov strah od starosti nestao. Ako se to ne dogodi, čak i u naizgled srećnom braku, osetiće neverovatno oštar osećaj usamljenosti.

Od 64 do 84 godine

Tokom ovog perioda, Vodolijama će biti potrebni pametni prijatelji sa bogatim životnim iskustvom koji će im otvoriti nove horizonte i sprečiti da godine postanu prepreka avanturama.

Riba

Od rođenja do 21 godine

U detinjstvu, voljena majka vlada u bajkovitom carstvu gde male Ribe provode većinu svog vremena (često se osećaju udobnije u ovom zamišljenom svetu nego u stvarnosti). Ona je ta koja može probuditi maštu svog deteta, koja će kasnije postati kreativni resurs koji će se pokazati korisnim višestruko. Majčina hladnoća i distanca zbunjuju male Ribe i potkopavaju njihovo samopouzdanje. Ovaj nedostatak samopouzdanja može nastaviti da ih ometa u odraslom dobu.

Od 22 do 42 godine

Glavni izazov za Ribe tokom ovog perioda jeste da nauče da se nose sa nedostatkom samopouzdanja. Samostalan život i život odvojen od roditelja je idealan za to. U suprotnom, rizik da Ribe ostanu profesionalno neuspešni i stalno lutaju je veoma visok.

Od 43 do 63 godine

Vreme je da Ribe konačno osete da su sposobne da osvoje bilo kakve visine, jer je njihov kreativni potencijal (ako ga roditelji nisu zakopali u zemlju u detinjstvu) neverovatno visok, i da se reše svih svojih opsesivnih strahova, ako ih uopšte ima.

Od 64 do 84 godine

U ovom trenutku, Ribama je potrebna osoba u blizini koja će biti dostojan slušalac, a ne sagovornik, i koja će iskreno verovati u njihove talente.

