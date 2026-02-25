Napeto između Kube i SAD – presretnut američki gliser: “Četiri agresora su poginula”

U izjavi, ministarstvo je navelo da su putnici glisera otvorili vatru na plovilo obalne straže koje im se približilo.

Šest dodatnih putnika ozlijeđeno je u incidentu koji se dogodio u blizini otoka na sjevernoj obali Kube .

Identitet osoba na brodu niti što je brod radio u tom području nisu jasni, a kubanska vlada je izjavila da je pokrenuta istraga kako bi se “razjasnio” incident.

U izjavi objavljenoj na X-u putem kubanskog veleposlanstva u SAD-u, Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je plovilo registrirano na Floridi – s registracijskim brojem FL7726SH – otkriveno u blizini Cayo Falconesa, u središnjoj pokrajini Villa Clara u srijedu ujutro.

Kada se kubanski brod s pet pripadnika granične straže ministarstva približio brodu radi identifikacije, “posada glisera koji je prekršio propise otvorila je vatru” i ranila kubanskog zapovjednika, navodi se u priopćenju.

„Kao rezultat sukoba, do trenutka pisanja ovog izvješća, četiri agresora na stranom brodu su poginula, a šest ih je ozlijeđeno“, dodaje se u izjavi.

Ozlijeđeni su evakuirani i pružena im je medicinska pomoć.

Facebook komentari