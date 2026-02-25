Svijet

Napeto između Kube i SAD – presretnut američki gliser: “Četiri agresora su poginula”

8.2K  
Objavljeno prije 1 sat

Kubansko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da su četiri muškarca na gliseru američke registracije poginula nakon što su presretnuta u kubanskim vodama.

 SAD i Kuba - Rtrs.tv

U izjavi, ministarstvo je navelo da su putnici glisera otvorili vatru na plovilo obalne straže koje im se približilo.

Šest dodatnih putnika ozlijeđeno je u incidentu koji se dogodio u blizini otoka na sjevernoj obali Kube .

Identitet osoba na brodu niti što je brod radio u tom području nisu jasni, a kubanska vlada je izjavila da je pokrenuta istraga kako bi se “razjasnio” incident.

U izjavi objavljenoj na X-u putem kubanskog veleposlanstva u SAD-u, Ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je plovilo registrirano na Floridi – s registracijskim brojem FL7726SH – otkriveno u blizini Cayo Falconesa, u središnjoj pokrajini Villa Clara u srijedu ujutro.

Kada se kubanski brod s pet pripadnika granične straže ministarstva približio brodu radi identifikacije, “posada glisera koji je prekršio propise otvorila je vatru” i ranila kubanskog zapovjednika, navodi se u priopćenju.

„Kao rezultat sukoba, do trenutka pisanja ovog izvješća, četiri agresora na stranom brodu su poginula, a šest ih je ozlijeđeno“, dodaje se u izjavi.

Ozlijeđeni su evakuirani i pružena im je medicinska pomoć.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh