“Trumpe, požalit ćeš. Pretrpjet ćeš ponižavajući poraz”

Ghalibaf je, govoreći u srijedu na sastanku s ekonomskim aktivistima i članovima Iranske gospodarske komore u Teheranu, naglasio da bi američka vlada trebala znati da su sve opcije na stolu. Objasnio je da je Iran spreman i na dostojanstvenu diplomaciju i na odgovor koji bi natjerao svakog agresora da požali zbog svog zlonamjernog ponašanja.

Kao odgovor na govor američkog predsjednika Donalda Trumpa o stanju nacije američkom Kongresu , Ghalibaf je uputio oštro upozorenje Washingtonu, naglašavajući da sve opcije ostaju na stolu.

Iran je najveća žrtva terorizma na svijetu, sa 17.000 običnih ljudi i istaknutih osoba , uključujući predsjednika, premijera, šefa pravosuđa, članove parlamenta i visoke zapovjednike, ubijenih u zemlji, napomenuo je, dodajući da je “sam cionistički režim kolijevka terorističke države u svijetu”.

Istaknuo je nedavne izjave američkog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa , koji se pitao zašto se iranski narod ne boji masovnog gomilanja vojske, rekavši da Amerikancima nedostaje odgovarajućeg razumijevanja i znanja o iranskom narodu.

Ghalibaf je također ukazao na 12-dnevni izraelski rat protiv Irana 13. lipnja 2025., navodeći da su “SAD i cionistički režim napali zemlju usred nuklearnih pregovora i na kraju pretrpjeli ponižavajući poraz”.

Ghalibaf je također objasnio da, iako je Iran više puta izjavio da ne traži i neće tražiti nuklearno oružje , “prijetnje i nedjela neprijatelja se i dalje nastavljaju”.

Upozorio je neprijatelje zemlje da će pretrpeti ponižavajući poraz ako ponove svoju grešku.

Predsjednik iranskog parlamenta naglasio je da će se Teheran konstruktivno angažirati za pregovaračkim stolom ako SAD odabere put diplomacije koji poštuje iransko nacionalno dostojanstvo i obostrane interese.

Svaki pokušaj ponavljanja prošlih pogrešaka obmanom, lažima, pogrešnim procjenama ili napadima tijekom pregovora izazvao bi odlučan odgovor iranske nacije i njezinih obrambenih snaga, nastavio je.

