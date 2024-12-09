Region

Orban digao vojsku: “Ukrajina vrši pritisak na Mađarsku” VIDEO

Objavljeno prije 33 minute

Mađarski premijer Viktor ⁠Orban izjavio je da Ukrajina planira da poremeti mađarski energetski sistem i naredio da se oko kritične infrastrukture rasporedi vojska.

Njegov postupak dodatno eskalira spor s Ukrajinom oko prekida rada naftovoda “Družba” kojim se ruska sirova nafta prevozi u Mađarsku i Slovačku. Obje zemlje krive Kijev za dugotrajan prekid snabdijevanja svojih rafinerija.

Kijev tvrdi da je prekid prouzrokovan ruskim napadom dronom koji je pogodio opremu naftovoda u zapadnoj Ukrajini.

Prekid isporuke nafte kroz “Družbu”
Nakon sastanka nacionalnog Savjeta za bezbjednost, Orban je rekao da Mađarska od 27. januara nije primila naftu kroz naftovod “Družba”.

“Prema svim informacijama jasno je da taj prekid nema veze s tehničkim nego s političkim razlozima. Ukrajinska vlada na taj način vrši pritisak na Mađarsku i Slovačku”, rekao je Orban.

Dodao je da informacije savjeta ukazuju da će biti “još poteza Ukrajine kako bi se poremetio mađarski energetski sistem”, prenosi Jutarnji.hr.

Vojska čuva energetsku infrastrukturu

“Zbog toga sam naredio pojačanu zaštitu energetske infrastrukture. To znači raspoređivanje vojnika i opreme oko ključnih energetskih postrojenja”, rekao je Orban.

Premijer je takođe uveo zabranu letenja dronova u okrugu Szabolcs-Szatmar-Bereg na mađarskoj strani granice s Ukrajinom.

“Mađarsku niko neće ucjenjivati”, istakao je on.

Izbori 12. aprila i politička pozadina spora
Izbori u Mađarskoj održavaju se 12. aprila, a na njima Orban želi da bude reizabran. Istraživanje firme Mediana, poznate po preciznim predviđanjima, pokazalo je da je u februaru mađarska opoziciona stranka desnog centra Tisa povećala svoju prednost nad Orbanovim Fidesom.

Orban optužuje Ukrajinu da energetskom destabilizacijom želi da izazove haos u Mađarskoj uoči izbora i utiče na mađarsku unutrašnju politiku.


