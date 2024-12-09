„Srce im je u petama“ Crnadak tvrdi da su Dodiku SALIJEVALI STRAVU zbog poruka koje je dobio iz SAD

Ovo je izjavio šef kluba poslanika PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igor Crnadak.

– Oni foliraju da su, kao, evropski orijentisani, a zapravo sve čine da nikad ne dođemo u EU, jer znaju šta su radili i kakve su kazne za to u sređenim zemljama. Pogledajte samo SNSD u Republici Srpskoj, oni već više od deset godina vode otvorenu antizapadnu i antievropsku kampanju i čine sve da slome želju građana da konačno žive u normalnoj i sređenoj državi – rekao je Crnadak za „Avaz“.

Smatra da je ekspresan ulazak u EU, s ograničenim statusom i bez prava na veto u prvoj fazi odlično rješenje te da bi to za Srpsku značilo „betoniranje“ dejtonskog statusa za sva vremena, omogućilo trenutni pristup jedinstvenom evropskom tržištu, kretanje preko granica bez zadržavanja i pristup milijardama iz fondova za nove investicije i infrastrukturu.

– Ko takve stvari ne podržava, ne misli dobro svom narodu – istakao je Crnadak.

Milorad Dodik i SNSD su, prema njegovim riječima, samo „tigrovi od papira“.

– Oni ne znaju ništa drugo raditi, nego dizati galamu i uznemiravati građane da bi ispali bitni. Zato se malo primire i onda opet nastave po starom. U dubini duše oni su velike kukavice, srce im je u petama. Nakon poruke, koju je Željka Cvijanović donijela Dodiku iz Minhena, od delegacije SAD, morali su mu salijevati stravu. Ako nije tako, neka me demantuju. Hajde junaci, dajte novi Ustav RS, dajte neki referendum, dajte u NSRS zakone da zabranite SIPA i Tužilaštvo BiH, dajte Agenciju za lijekove RS, neko okupljanje na međuentitetskoj liniji – naveo je Crnadak.

Govoreći o odnosima u opoziciji, kao i budućnosti PDP, Crnadak je rekao da su najveći dio članstva i glasača PDP „pouzdani dio velikog tima za promjene i stvarno demontiranje režima“.

– Zato se ponosno i bez zadrške borim da PDP ne bude likvidiran, da se ne desi da ga nema na glasačkim listićima u oktobru. Svakome je vidljivo, nakon svega što se dešavalo u prethodna tri mjeseca, da su PSS i PDP dvije strukture koje su udaljene jedna od druge svjetlosnu godinu, i kadrovski i politički. Zato je najpoštenije da Pokret radi kako su planirali, ali da ne sprečavaju PDP, s hiljadama svojih vjernih i iskrenih pristalica, da nastavi putem koji smo s Mladenom Ivanićem započeli prije 26 godina – dodaje Crnadak.

Tvrdi i da nikada, kao na posljednjim vanrednim predsjedničkim izborima, nije bilo vidljivo koliko su nove izborne tehnologije neophodne.

– Zastrašujuće je s kolikom energijom i predanošću SNSD i partneri čine sve da uvođenje novih tehnologija ne uspije, kako bi se njihova primjena prolongirala. Ali, baš zbog nevjerovatnih prevara i krađe identiteta i glasova u novembru i februaru teret je ogroman na svima i ne smijem ni zamisliti kako bi izgledali sljedeći izbori bez biometrijske kontrole identiteta birača i skeniranja listića – rekao je Crnadak.

