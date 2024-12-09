Filmske scene u Sokocu: Narodna poslanica Nikolina Šljivić u centru dramatičnih događaja koji su okončani OPTUŽNICOM

Sud je potvrdio optužnicu protiv Ždrale i Zorana Šljivića zbog nanošenja tjelesnih povreda licima N.K. i N.N., a cijelom slučaju prethodile su ozbiljne prijetnje upućene upravo ispred lokala u vlasništvu Nikoline Šljivić.

Prema navodima iz optužnice, sve se dogodilo 14. aprila 2024. godine oko 21.50 časova, kada su L.S, B.E, N.K. i N.N., vozeći se u „pasatu“, došli ispred lokala „Sokić“ i tom prilikom uputili prijetnje da će baciti bombu na objekat.

Nakon što je čula prijetnje, Nikolina Šljivić odmah je reagovala. Telefonom je obavijestila supruga, a zatim je svojim automobilom „audi Q7“ blokirala „pasat“ i spriječila osobe koje su prijetile da napuste mjesto događaja.

brzo su na lice mjesta stigli Đorđe Ždrale i Zoran Šljivić, nakon čega je situacija dodatno eskalirala. Prema optužnici, oni su metalnim predmetima prvo udarali po vozilu „pasat“, a potom i fizički napali N.K. i N.N., nanijevši im teške tjelesne povrede.

Tom prilikom N.K. je zadobio otvorenu razderano-nagnječenu ranu na glavi, dok je N.N. zadobio tri otvorene rane na desnoj ušnoj školjci.

