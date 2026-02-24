Schmidt dao Amidžiću rok od 24 sata

Iako je Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine od 17. jula 2025. godine jasna u pogledu teksta, opsega i obvezujućeg pravnog učinka, postavljena su određena pitanja u svezi s njenom praktičnom primjenom. S ciljem da se otkloni svaka sumnja i osigura jedinstvena i dosljedna provedba Odluke u skladu s njezinim ciljem i svrhom, daje se Autentično tumačenje.

Autentično tumačenje ne predstavlja novu odluku niti se njime mijenja, dopunjuje, obustavlja ili zamjenjuje Odluka visokog predstavnika. Isto predstavlja isključivo pojašnjenje značenja, pravnih učinaka i ispravne primjene postojećih odredbi navedene Odluke, posebice u pogledu raspodjele, transfera, prijenosa neutrošenih sredstava u narednu fiskalnu godinu i dostupnosti sredstava za provedbu Završnog izvješća provedenih pilot-projekata uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini te Studije izvodljivosti za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine, koje je izradilo Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, a usvojio Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 15. travnja 2025. godine (u daljnjem tekstu: Studija izvodljivosti).

Slijedom navedenog, Autentično tumačenje potvrđuje obavezujući karakter i izravnu primjenjivost Odluke visokog predstavnika te daje neupitno pojašnjenje kojim se osigurava da njezina provedba ostane suglasna izvornom sadržaju i svrsi, što uključuje i predviđeni okvir financiranja za 2025. i 2026. godinu, usklađen s utvrđenim vremenskim okvirom implementacije koji prethodi održavanju Općih izbora u listopadu 2026. godine.

Konstatuje se da se u pojašnjenju Ureda visokog predstavnika, datom 29. prosinca 2025. godine, predviđa između ostalog i sljedeće: “Saglasno Odluci, obvezujuća norma kojom se propisuje raspodjela sredstava i njihova dostupnost Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine ostaje na snazi bez obzira na status postupka usvajanja proračuna, i to sve dotle dok se ne okonča provedba Studije izvodljivosti za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini. Shodno tome, raspodjela sredstava nakon usvajanja Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, bez stavljanja odgovarajućih sredstava na raspolaganje Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine u 2026. godini – bilo kroz višegodišnji projekat ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način – predstavljala bi kako pristrano tumačenje, tako i postupanje protivno Odluci visokog predstavnika.”

U navedenom pojašnjenju nadalje se navodi da je “(…) stoga obaveza nadležnih organa Bosne i Hercegovine da Odluku visokog predstavnika provedu onako kako ona glasi i u skladu sa Završnim izvješćem provedenih pilot-projekata uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini i Studijom izvodljivosti za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini od 28. veljače 2025. godine, bez postavljanja dodatnih tehničkih ili drugih preduvjeta CIK-u Bosne i Hercegovine, čime se omogućava uvođenje izbornih tehnologija s ciljem doprinosa pravičnosti i transparentnosti Općih izbora 2026. godine.”

Pored toga, dopis od 4. februara 2026. godine, potpisan od strane Ministarstva finansija i trezora BiH i upućen Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine, izričito je zasnovan na članku 3. Odluke visokog predstavnika, čime je potvrđen pravni osnov, svrha i vremenski okvir raspodjele, odnosno činjenica da su sredstva osigurana Odlukom predviđena za fiskalnu 2025. i fiskalnu 2026. godinu, radi osiguranja punog financiranja nabave izbornih tehnologija namijenjenih za potrebe održavanja Općih izbora 2026. godine. Članak 3. operativnog dijela Odluke visokog predstavnika glasi:

“Profit Centralne banke Bosne i Hercegovine utvrđen od strane Upravnog vijeća Centralne banke raspodjeljuje se:

– Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine u iznosu predviđenom u Završnom izvješću provedenih pilot projekata uvođenja novih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini i studiji izvodljivosti za uvođenje specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine od 28. veljače 2025. godine. Ova raspodjela će poslužiti za pokriće svih troškova nabave izbornih tehnologija koje se uvode za potrebe Općih izbora u 2026. godini.”

Autentično tumačenje

Odluka visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine od 17. srpnja 2025. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), sastoji se iz dva dijela: operativni dio i dio kojim se vrše izmjene i dopune Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Operativni dio Odluke (članak 1. do 10.) donesen je od strane visokog predstavnika na temelju međunarodnog mandata, izravno se primjenjuje i ne zahtijeva dodatne provedbene akte kako bi imao puni pravni učinak, a ima prvenstvo u odnosu na bilo koje nekonzistentne odredbe bilo kog zakona, propisa ili akta—bilo postojećih, bilo onih koji budu doneseni naknadno. Njime se nadležnim organima nalaže da poduzmu sve radnje neophodne radi ostvarivanja ciljeva Odluke, uključujući—bez ograničenja—osiguranje i dostupnost sredstava potrebnih za nabavu izbornih tehnologija i s tim povezanih usluga za potrebe Općih izbora 2026. godine.

Odlukom se izričito predviđa višegodišnji financijski okvir koji obuhvata fiskalnu 2025. i fiskalnu 2026. godinu, u cijelosti usklađen s Vremenskim okvirom implementacije sadržanim u Studiji izvodljivosti, kojim se utvrđuju faze i rokovi za obje fiskalne godine radi osiguranja operativne spremnosti za održavanje Općih izbora u listopadu 2026. godine.

Stoga su nadležni organi u zakonskoj obvezi da donesenu Odluku provedu onako kako ona glasi, bez postavljanja dodatnih tehničkih ili proceduralnih preduvjeta, čime se osigurava pravodobno uvođenje izbornih tehnologija predviđenih za potrebe održavanja Općih izbora u listopadu 2026. godine i time štiti integritet i transparentnost izbornog procesa.

Konkretno:

– Shodno članku 3. Odluke, sredstva raspoređena iz profita Centralne banke Bosne i Hercegovine Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine, u iznosu i za period naznačen u Studiji izvodljivosti, na odgovarajući način su osigurana za potrebe nabave izbornih tehnologija za Opće izbore 2026. godine.

– U skladu s člancima 4. i 5. Odluke, sva neutrošena sredstva raspoređena sukladno ovoj Odluci prenose se i uvrštavaju u Proračun institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu, u skladu s njihovom predviđenom namjenom u svezi s nabavom izbornih tehnologija i s njima povezanih usluga od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine.

– Sredstva osigurana sukladno ovoj Odluci doznačena su namjenski i moraju ostati na raspolaganju Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine tijekom cijele fiskalne 2026. godine.

– Odlukom se nadalje obvezuje i ovlašćuje ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine da sva neutrošena sredstva osigurana ovom Odlukom prenese u fiskalnu 2026. godinu i osigura njihovu dostupnost za namijenjenu svrhu tijekom cijele 2026. godine. Neizvršenje prijenosa sredstava od strane ministra bez odlaganja, odnosno u roku od jednog (1) dana od dana objavljivanja ovog Autentičnog tumačenja na zvaničnoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika, direktno podrazumijeva obvezu i ovlaštenje zamjenika ministra da taj prijenos izvrši bez odlaganja.

-Nalog ili bilo koji drugi akt potpisan od strane ministra financija i trezora ili zamjenika ministra financija i trezora u svrhu izvršenja prethodno navedenih obveza smatrat će se pravno dostatnim za njegovo potpuno izvršenje. Provedba takvog naloga ili bilo kojeg drugog akta neće biti uvjetovana bilo kakvim dodatnim proceduralnim, tehničkim ili formalnim zahtjevima predviđenim pravilima o administrativnom i uredskom poslovanju, pravilima o uporabi službenih pečata ili bilo kojim drugim internim aktom kojim se propisuju druge formalne pretpostavke.

Ukoliko po okončanju fiskalne 2026. godine preostanu sredstva koja su Odlukom dodijeljena i namijenjena za potrebe uvođenja izbornih tehnologija u izborni proces u Bosni i Hercegovini, a koja Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine nije utrošilo, navedena sredstva mogu se Središnjem izbornom povjerenstvu Bosne i Hercegovine osigurati bilo putem njegovog redovitog financiranja, bilo kao dio rashoda potrebnih za financiranje izbora. Također, Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine može podnijeti prijedlog Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da donese odluku kojom se preostala sredstva prepoznaju kao dio istog višegodišnjeg investicijskog projekta ili projekta posebne namjene te time prenesu u naredne proračunske godine, sukladno odredbama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Autentično tumačenje smatrat će se sastavnim dijelom Odluke visokog predstavnika kojom se donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine od 17. srpnja 2025. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22). Njime se ne stvaraju nova prava ili obveze, niti se Odluka mijenja ili dopunjuje, nego se potvrđuje njezino značenje, opseg i pravni učinak suglasan s njezinim ciljem i svrhom.

Autentično tumačenje je po svom karakteru akt kojim se navedena Odluka pojašnjava. Istim se ne stvaraju nove norme, nego se potvrđuje značenje Odluke. Autentično tumačenje se odmah objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.

Facebook komentari