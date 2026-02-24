Prijedlog zakona u SAD-u: Izrael će dobiti vojnu pomoć samo ako se pridržava uslova primirja

Prijedlog, koji podržava proizraelska ljevičarska organizacija ‘J Street’, zahtijeva od administracije da svakih 90 dana izvještava Kongres o tome poštuje li Izrael uvjete primirja u Gazi te propisuje da bi svako takvo kršenje dovelo do zabrane transfera oružja.

Zakon također navodi da administracija nema ovlasti prebaciti 10 milijardi dolara ‘Mirovnom vijeću’, kako je predsjednik Donald Trump obećao prošlu sedmicu.

Prijedlog nema stvarne šanse da prođe u Kongresu kojim dominiraju republikanci, prenosi ynetnews.

Facebook komentari