Prijedlog zakona u SAD-u: Izrael će dobiti vojnu pomoć samo ako se pridržava uslova primirja

Objavljeno prije 1 sat

26 demokratskih zastupnika predstavilo je zakon kojim bi se nametnula ograničenja američkoj vojnoj pomoći Izraelu.

Prijedlog, koji podržava proizraelska ljevičarska organizacija ‘J Street’, zahtijeva od administracije da svakih 90 dana izvještava Kongres o tome poštuje li Izrael uvjete primirja u Gazi te propisuje da bi svako takvo kršenje dovelo do zabrane transfera oružja.

Zakon također navodi da administracija nema ovlasti prebaciti 10 milijardi dolara ‘Mirovnom vijeću’, kako je predsjednik Donald Trump obećao prošlu sedmicu.

Prijedlog nema stvarne šanse da prođe u Kongresu kojim dominiraju republikanci, prenosi ynetnews.


