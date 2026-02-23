VELIKI PROLJETNI HOROSKOP 2026 – Novo godišnje doba donosi reset, sudbinske susrete i velike odluke – evo šta čeka svaki znak

Proljeće 2026. donosi snažan talas promjena. Poslije perioda zastoja i preispitivanja, energija se pokreće. Mnogi će presjeći, neki će se zaljubiti, a neki konačno shvatiti da je vreme da krenu drugim putem. Ovo je sezona buđenja – i spolja i iznutra.

Ovan

Proljeće vam donosi lični restart. Imaćete osećaj da vam se život ubrzava, ali to je zato što više ne pristajete na polovična rešenja. U ljubavi slijedi intenzitet – ili sve ili ništa. Poslovno dolazi prilika koja zahtjeva hrabrost. Zdravlje traži više discipline, ali energija vam je jaka. Ovo je vaše vrijeme.

Bik

Kod vas se sve budi polako, ali temeljno. U ljubavi dolazi stabilizacija ili nova priča koja obećava sigurnost. Finansije se popravljaju, ali pod uslovom da ne donosite impulsivne odluke. Bićete fokusirani na lične vrednosti i dugoročne planove. Proleće vam donosi unutrašnji mir.

Blizanci

Vaš društveni život eksplodira. Nova poznanstva, zanimljive priče i prilike koje dolaze preko ljudi. U ljubavi je moguća neočekivana poruka ili susret iz prošlosti. Posao zahtjeva brze odluke – a vi ste tu na domaćem terenu. Samo pazite da ne rasipate energiju na deset strana.

Rak

Proljeće vas tjera da izađete iz zone komfora. U ljubavi dolazi razjašnjenje – ili se odnos produbljuje ili se završava. Poslovno se otvara mogućnost promene pravca. Biće emotivno, ali oslobađajuće. Slušajte intuiciju – ona vas neće prevariti.

Lav

Ovo je sezona vaše ambicije. Bićete u centru pažnje, a prilike za napredovanje neće izostati. U ljubavi dolazi strast, ali i potreba za iskrenim razgovorima. Ako ste slobodni – očekujte susret koji će vas uzdrmati. Energija je jaka, samo pazite na umor.

Djevica

Proljeće donosi sređivanje – emocija, planova, odnosa. U ljubavi dolazi jasnoća, posebno ako ste dugo vagali. Poslovno je vrijeme za konkretne poteze. Finansije se stabilizuju. Zdravlje zahtjeva više odmora i manje brige oko stvari koje ne možete da kontrolišete.

Vaga

Odnosi su glavna tema. Partnerstvo, saradnja, pa čak i prijateljstva prolaze kroz test. Proleće traži balans, ali ne po cenu vašeg mira. Poslovno dolazi prilika kroz dogovor ili zajednički projekat. U ljubavi – ili harmonija ili konačna odluka.

Škorpija

Intenzitet raste. Bićete duboko emotivni, ali i odlučni. U ljubavi je moguće nešto sudbinsko. Posao donosi izazove koji vas guraju ka većem uspehu. Ovo je period transformacije – ono što otpada, više vam nije potrebno.

Strijelac

Proljeće vam vraća optimizam. Putovanja, nova znanja ili nova romansa su na vidiku. U ljubavi dolazi osvježenje. Poslovno – prilika za rast, ali uz veću odgovornost. Bićete hrabri, ali pazite da ne preuzmete previše.

Jarac

Kod vas je fokus na domu, stabilnosti i sigurnosti. Moguća je važna odluka vezana za porodicu ili nekretninu. U ljubavi dolazi ozbiljan razgovor. Poslovno – stabilan rast. Proleće vas uči da popustite kontrolu tamo gde ne možete sve da držite u rukama.

Vodolija

Komunikacija je ključ. Važne poruke, ugovori i dogovori obeležiće ovu sezonu. U ljubavi – neočekivan obrt. Posao donosi inovacije i priliku da pokažete originalnost. Bićete mentalno aktivni, ali vam treba više sna.

Ribe

Finansije i lična vrednost dolaze u prvi plan. Proljeće vam daje priliku da shvatite koliko vrijedite – i emotivno i materijalno. U ljubavi dolazi stabilnost ili nova, nježna priča. Intuicija vam je jača nego ikada.

