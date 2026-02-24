Financijski horoskop od 23.2. do 1.3.: Ovnu se sređuju prihodi, Škorpion diže produktivnost!

Blizance čeka financijski živa sedmica s mnogo ideja i mogućnosti. Pred vama su dodatni poslovi, honorarni angažmani, kratki projekti ili ponude povezane s iskustvom koje već imate. Vodenjaci, ovih dana možete osjetiti spoj poslovnih obveza i ugodnih financijskih iznenađenja. Moguća je otplata starog duga, manji bonus, dar od prijatelja ili podrška koja stiže u pravom trenutku. U poslovnom okruženju može se pojaviti projekt s jasnim financijskim potencijalom, osobito ako se usudite prvi predložiti nešto novo i preuzeti odgovornost. Važno je da ne preuzimate tuđe dugove ili financijske obveze, čak ni iz dobrih namjera.

Kraj veljače/februara i ulazak u ožujak/mart 2026. stavljaju financije u prvi plan. Ovo je razdoblje u kojem se isplati stati na loptu, pogledati iskreno u svoj budžet i preispitati navike trošenja. Gdje se opuštate više nego što možete, a gdje ste prestrogi prema sebi? Energija tjedna potiče razboritost, smanjenje nepotrebnih rizika i jačanje osobne sigurnosti kroz odgovorniji odnos prema novcu.

Umjesto impulzivne potrošnje i brzopletih odluka, sada je povoljnije vrijeme za pospremanje računa, sređivanje obveza, planiranje budućih ulaganja i svjesno traženje novih izvora zarade. Tjedan najviše podržava one koji žele donijeti zrelije odluke, smanjiti stres oko novca i stvoriti osjećaj većeg unutarnjeg mira.

Ako počnete gledati na novac kao na alat, a ne kao na izvor stalne napetosti, lakše ćete postaviti prioritete. Ovaj tjedan može biti prilika da donesete odluke koje će vas dugoročno ojačati. Svaki znak Zodijaka dobiva svoju specifičnu lekciju, ali zajednička poruka svima glasi: uz malo više samodiscipline, realan uvid u vlastite navike i jasnije granice, moguće je ostati u plusu i izbjeći mnoge nepotrebne gubitke.

Ovan

Ovaj tjedan donosi ubrzanje događaja, osobito kada je riječ o novcu. Povećava se sklonost spontanim reakcijama pa postoji rizik od impulzivne kupnje, naglih odluka ili ulaganja koja nisu dovoljno provjerena.

Korisno je usporiti, staviti stvari na papir i ostaviti si razmak između prvotnog impulsa i konačne odluke. Savjet nekoga tko ima više financijskog iskustva može biti od velike pomoći.

Sredinom tjedna moguć je dodatni priljev – jednokratni honorar, bonus ili povrat nekog duga koji niste očekivali. Umjesto da taj novac odmah potrošite, imat ćete više koristi ako ga usmjerite na otplatu postojećih obveza, štednju ili područja koja vam dugoročno donose stabilnost.

Važnije kupnje korisno je pomaknuti prema vikendu, kada se bolje povezujete sa svojom intuicijom i jasnije razlikujete stvarne potrebe od prolaznih želja. Kontrola impulsa i svjesno upravljanje emocijama vezanima uz novac donijet će vam osjećaj veće snage i samopouzdanja.

Bik

Bikovi, tjedan vam može donijeti jači osjećaj financijske sigurnosti i stabilnosti. Priljevi mogu doći iz starih poslova, ranijih suradnji ili projekata na koje ste već gotovo zaboravili. Mogući su povrat duga, zakašnjela uplata ili obnova suradnje koja ponovno otvara prostor za zaradu.

Ovo je dobar trenutak da se posvetite bankovnim pitanjima, policama osiguranja, štednim računima i dugoročnim planovima ulaganja. Fokus ide prema stabilnosti, a manje na kratkotrajni užitak.

Ako se odlučite usmjeriti dodatni novac u štednju ili poboljšanje uvjeta kredita, dugoročno ćete osjetiti veće olakšanje. U drugom dijelu tjedna lakše uočavate gdje novac curi kroz sitne, ali stalne troškove.

Male korekcije navika, poput racionalnijeg korištenja pretplata i usluga, mogu donijeti primjetno rasterećenje vašeg budžeta.

Blizanci

Blizance čeka financijski živ tjedan s mnogo ideja i mogućnosti. Pred vama su dodatni poslovi, honorarni angažmani, kratki projekti ili ponude povezane s iskustvom koje već imate.

Bit će važno reagirati pravovremeno, ali to ne znači da trebate prihvatiti baš svaku opciju. Postoji opasnost da se preopteretite ako pokušate svima izaći ususret.

Sredinom tjedna mogući su troškovi vezani uz obrazovanje, seminare, online tečajeve, stručnu literaturu ili tehnologiju koja vam treba za posao. Ako se radi o alatu koji vam doista povećava učinkovitost, ulaganje se može pokazati isplativim.

Ako osjećate da je riječ samo o želji da imate nešto novo, korisno je pričekati. Prije svake veće kupnje dobro je usporediti cijene i uvjete. Također, oprez je potreban kod preuzimanja tuđih obveza – financijska usluga koja se čini malom i bezazlenom može se pretvoriti u dugotrajniji teret.

Rak

Rakovi u ovom tjednu mogu zadržati stabilnu financijsku sliku, pod uvjetom da ne ulaze u nepotrebne rizike. Ako ste Rak, prihodi mogu dolaziti preko obitelji, iznajmljivanja prostora, dogovora s bliskim osobama ili već postojećih izvora zarade.

Istodobno se javljaju i manji, ali važni izdaci vezani uz dom, režije, popravke i obveze koje je pametno ne odgađati.

Od srijede se može pojačati potreba da pomažete drugima, sudjelujete u humanitarnim akcijama ili podržite nekoga tko je u težoj situaciji. Ako si to možete priuštiti, takva gesta donosi osjećaj unutarnje ravnoteže. Ipak, važno je čuvati ravnotežu između onoga što dajete drugima i onoga što je potrebno vašoj obitelji.

Ako primijetite da proračun ima rupe, iskren razgovor s partnerom ili ukućanima bit će korisniji od preuzimanja obećanja koja ne možete održati. Otvorena komunikacija o novcu može spriječiti kasnije nesporazume.

Lav

Lavovi, ovog tjedna možete osjećati snažniji poriv da si priuštite nešto posebno, darujete druge ili uđete u luksuznije obrasce potrošnje. To može podići raspoloženje, ali istodobno stvara pritisak na budžet ako ne pratite koliko trošite. Tijekom tjedna mogu stići neočekivani bonusi, povrat duga ili novac iz ranije dogovorenih poslova.

Povoljnije je barem dio takvih sredstava zadržati sa strane, umjesto da sve ode na trenutne želje. Ulaganja u brzo bogaćenje ili projekte o kojima imate malo informacija sada su posebno rizična.

U ovom razdoblju najviše smisla ima ulagati u sebe: zdravlje, dodatnu edukaciju, znanja koja dižu vašu vrijednost na tržištu rada ili njegovanu pojavu koja vam daje više sigurnosti u nastupu.

Ako pregledate troškove iz proteklih tjedana, vjerojatno ćete uočiti obrasce kroz koje novac odlazi na sitnice. Pred vikend su mogući pozitivni pomaci, osobito ako ranije povučete jasnu crtu u trošenju.

Djevica

Djevice ulaze u fazu u kojoj je korisno biti maksimalno precizan. Vjerojatno već imate naviku voditi bilješke ili tablice, a ovaj tjedan to vam može biti glavni saveznik. Prihodi su mogući, no paralelno se mogu pojaviti i neplanirani kućanski troškovi, popravci ili izdaci koje ste dugo odgađali.

Umjesto nervoze, može vam pomoći pristup u kojem sve iznesete na vidljivo mjesto: svaku obvezu, svaku uplatu i svaku ratu. Ovo je odlično razdoblje za optimizaciju budžeta – od otkazivanja pretplata koje rijetko koristite, do prilagodbe paketa usluga i zatvaranja računa ili kartica koje vam nisu nužne.

Pojavit će se i poslovne prilike; prihvatljive su ako su uvjeti jasni i ako znate s kim ulazite u suradnju. Kako se vikend približava, dobro je u planiranje većih zajedničkih kupnji uključiti i ukućane.

Vođenje dnevnika potrošnje može vam pokazati kako male uštede, ponavljane iz tjedna u tjedan, na dulji rok stvaraju značajnu razliku.

Vaga

Za Vage je ovaj tjedan posvećen uravnoteživanju prihoda i rashoda. Možete imati priliku za dodatnu zaradu kroz povremene poslove, konzultacije, honorarne projekte ili naplatu onoga što vam je netko ranije ostao dužan.

Prva polovica tjedna pogodna je za planiranje obiteljskog budžeta, razgovor s partnerom o većim kupnjama i postavljanje zajedničkih ciljeva.

Oprez je potreban kod ulaska u nove kreditne obveze ili bilo kakve dugoročne financijske dogovore. Čak i kad se uvjeti čine povoljnima, korisno je uzeti nekoliko dana da sve još jednom pregledate. Pred vikend se može pojaviti povoljna kupnja onoga što vam stvarno treba, možda po sniženoj cijeni ili uz bolje uvjete plaćanja.

Važno je da jasno razlikujete stvarne potrebe od želja koje dolaze iz uspoređivanja s drugima. Analitičan pristup ponudama i usporedba više opcija donose veću sigurnost i manje grižnje savjesti.

Škorpion

Škorpioni, ovoga tjedna fokus ide na sve što je u financijama ostalo nedovršeno. To može uključivati dugove, kredite, porezna pitanja, dokumentaciju ili dogovore koje već neko vrijeme odgađate. Vrijeme je da pogledate realnu sliku i suočite se s brojkama, umjesto da ih držite negdje u pozadini.

Kockanje s novcem, bilo kroz igre na sreću, bilo kroz izrazito riskantna ulaganja, sada bi vas moglo više opteretiti nego razveseliti. S druge strane, mogući su bonusi, nagrade ili darovi. Najviše smisla ima usmjeriti ih u smanjivanje postojećih obveza.

Kraj tjedna je povoljan za ulaganje u popravke, tehničku opremu ili poboljšanje radnog okruženja, posebno ako to podiže vašu produktivnost.

Ako napišete ukupan iznos dugova i razradite nekoliko koraka za njihovo postupno smanjivanje, već sam taj čin može donijeti osjećaj olakšanja i veće kontrole nad vlastitim životom.

Strijelac

Strijelce očekuje tjedan pun kretanja i troškova koji se lako nakupe. Novac može odlaziti na putovanja, obrazovanje, seminare, poklone, druženja i izlaske. Uz malo suzdržanosti, financijska slika može ostati stabilna, no potrebno je povremeno stati i provjeriti koliko ste doista potrošili.

Prilike za dodatnu zaradu otvaraju se u drugoj polovici tjedna, osobito kroz hobije, privatne projekte ili usluge koje možete ponuditi „sa strane“. Razgovor sa šefom o povišici, bonusu ili novim uvjetima suradnje može biti uspješan ako iza sebe imate vidljive rezultate.

Ključ je u pametnoj raspodjeli sredstava – dio je dobro usmjeriti na razvoj i učenje, a dio na osnovnu sigurnost.

Obratite pažnju na ugovore i račune koje potpisujete, kako kasnije ne biste imali dodatne troškove zbog nečije nepažnje.

Jarac

Jarcima ovaj tjedan donosi polaganu, ali čvrstu stabilizaciju financija. Ako ste Jarac, sada imate priliku razmišljati dugoročnije: o ulaganjima u nekretnine, renoviranju, uređenju doma ili stvaranju sigurnije baze za budućnost.

Početkom tjedna ipak treba paziti na veće troškove, jer postoji mogućnost da kupite nešto što ne trebate ili da uđete u suradnju koja se kasnije pokaže nepovoljnom.

Posebnu pažnju posvetite ponudama koje dolaze od ljudi ili tvrtki o kojima ne znate puno. Brzi dogovori i nagla ulaganja u ovom razdoblju nose veći rizik.

Puno je korisnije postaviti jasne financijske ciljeve za sljedeće mjesece ili godine i krenuti korak po korak. Tjedan vam ide u prilog svugdje gdje su potrebni disciplina, red i strpljivo ulaganje. Svaki racionalan potez koji sada povučete, kasnije može donijeti osjećaj sigurnosti.

Vodenjak

Vodenjaci, ovih dana možete osjetiti spoj poslovnih obveza i ugodnih financijskih iznenađenja. Moguća je otplata starog duga, manji bonus, dar od prijatelja ili podrška koja stiže u pravom trenutku.

U poslovnom okruženju može se pojaviti projekt s jasnim financijskim potencijalom, osobito ako se usudite prvi predložiti nešto novo i preuzeti odgovornost.

Važno je da ne preuzimate tuđe dugove ili financijske obveze, čak ni iz dobrih namjera. U drugom dijelu tjedna obratite pozornost na sitnu potrošnju – male stvari se lako nakupe, a tek kasnije vidite njihov ukupni iznos.

Veće, tehničke kupnje ili ozbiljnije ulaganje u opremu bolje je ostaviti za vikend, kada možete u miru proučiti sve detalje. Dobro je izdvojiti određeni iznos kao sigurnosnu rezervu, kako biste imali više mira u glavi i srcu.

Ribe

Ribe ovaj tjedan imaju potencijal za relativno mirnu financijsku situaciju, pod uvjetom da ne pustite da stvari odu izvan kontrole. Važno je izbjegavati nejasne dogovore, sumnjive ponude i potpisivanje bilo čega što ne razumijete potpuno.

Balans između želja i realnih mogućnosti ključan je za očuvanje stabilnosti.

Trošenje na obitelj, dom i osnovne potrebe ima smisla, dok je veće, reprezentativno trošenje dobro ostaviti za kasnije. Mogući su prihodi od starih klijenata, ranijih projekata, povrata novca, popusta ili povoljnih ponuda.

Isplati se redovito pratiti račune i obratiti pozornost na eventualne povrate ili korekcije koje idu u vašu korist. Ako počnete bilježiti prihode i rashode, makar i u jednostavnoj tablici, lakše ćete izaći iz dojma i vidjeti stvarnu sliku.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

