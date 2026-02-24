Stanivuković odgovorio Dodiku: “Na sreću, on se više ništa ne pita”

Naime, Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, odgovorio je na izjavu Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, koji je na društvenoj mreži “X” naveo da se Stanivuković “sve manje ponaša kao gradonačelnik, a sve više kao stečajni upravnik Banjaluke”.

“Stečajni upravnik Republike Srpske, koji je dvije decenije gradio ličnu imperiju dok su institucije slabile, ponovo se bavi Banjalukom. Očigledno ima previše slobodnog vremena, pa zaboravlja da su građani Banjaluke u više izbornih ciklusa jasno pokazali da ne žele da odlučuje u njihovo ime”, napisao je Stanivuković, takođe na društvenoj mreži “X”.

Стечајни управник Републике Српске, који је двије деценије градио личну империју док су институције слабиле, поново се бави Бањалуком. Очигледно има превише слободног времена, па заборавља да су грађани Бањалуке у више изборних циклуса јасно показали да не желе да одлучује у… https://t.co/Wc9TDamK7u — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) February 24, 2026

Ističe da Dodikove priče o raseljavanju su posebno apsurdne, jer su, kako tvrdi, upravo politike koje je vodio Dodik dovele do masovnog odlaska stanovništva.

“A od toga kako je on gradio institucije, trebaće nam decenije da se oporavimo. Izgleda da se u pauzi od čučnjeva ponovo bavi poslom koji više ne obavlja, ali za razliku od mene, za njega se stvarno može reći – na sreću, on se više ništa ne pita”, zaključio je Stanivuković.

Kako je počela polemika?

Podsjećamo, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a poručio je da Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, nije gradio institucije Republike Srpske, te da ih on neće ni izmještati.

“Ako su tačne izjave Draška Stanivukovića na koje mi novinari traže komentar, onda se on sve manje ponaša kao gradonačelnik, a sve više kao stečajni upravnik Banjaluke”, napisao je, između ostalog, Dodik na društvenoj mreži “X”.

Inače, ovoj “razmjeni poruka” na društvenoj mreži “X” između Dodika i Stanuvukovića, prethodila je današnja izjava prvog čovjeka Banjaluke, kada je najavio će se u narednom periodu raditi na privođenju namjeni napuštenih objekata i najavio da Grad planira izmještanje pojedinih republičkih institucija na druge lokacije, prenose nezavisne.

