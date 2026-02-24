SMRT U NABUJALOJ RIJECI: Nakon prevrtanja čamca sa migrantima, krijumčar iz BiH ide u zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Sisku ispitalo je državljanina Bosna i Hercegovina (1993.) zbog teškog krivičnog djela protiv opće sigurnosti, kao i zbog krivičnog djela nezakonitog ulaska, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma.

Kako se navodi u saopćenju, postoji osnovana sumnja da je 32-godišnji osumnjičeni 23. februara 2026. godine, oko 4 sata ujutro, na širem području Hrvatske Kostajnice, zajedno i po prethodnom dogovoru s nepoznatom osobom, s namjerom da se materijalno okoristi nezakonitim prevoženjem migranata, na unaprijed dogovorenoj lokaciji na obali rijeke Une na teritoriji Bosne i Hercegovine, u čamac smjestio pet državljana Narodne Republike Kine.

“Iako je bio svjestan da čamac nije pogodan za siguran prelazak nabujale rijeke s tolikim brojem osoba i da time može ugroziti živote putnika, osumnjičeni je započeo plovidbu s ciljem da migrante, mimo graničnog prijelaza, prebaci u Republiku Hrvatsku. Tokom plovidbe nabujalom rijekom došlo je do prodora vode u čamac, njegovog prevrtanja i potonuća.

U nesreći je jedan strani državljanin smrtno stradao. Osumnjičeni i još dva strana državljanina uspjeli su doplivati do obale na teritoriji Republike Hrvatske, dok su ostale osobe iz potopljenog čamca nestale”, navodi se u saopćenju.

Sudiji za prethodni postupak Županijski sud u Sisku podnesen je prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva. Sudija je prijedlog prihvatio i osumnjičenom odredio istražni pritvor, prenose hrvatski mediji.

