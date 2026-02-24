Nakon što se nije pojavio na pozivu: Francuska ograničava pristup američkog ambasadora dužnosnicima

Francuska je zabranila ambasadoru Sjedinjenih Država Charlesu Kushneru sastanak s francuskim ministrima nakon što nije prisustvovao sastanku u Ministarstvu za Europu i vanjske poslove u Parizu na kojem je objasnio komentare Trumpove administracije nakon nedavnog ubojstva francuskog ekstremno desničarskog aktivista.

Francusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je odluku u ponedjeljak dok se diplomatski odnosi između Pariza i Washingtona nastavljaju pogoršavati usred nekoliko nesuglasica, uključujući o trgovinskim tarifama, ratu u Ukrajini i ulozi Europe u suprotstavljanju Rusiji.

„S obzirom na ovaj očiti neuspjeh u shvaćanju osnovnih zahtjeva veleposlaničke misije i časti predstavljanja vlastite zemlje, ministar (Jean-Noel Barrot) zatražio je da mu se (veleposlaniku Kushneru) više ne dopusti izravan pristup članovima francuske vlade“, priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova.

Američki veleposlanik može nastaviti svoje diplomatske dužnosti i imati “razmjene” s dužnosnicima, dodalo je ministarstvo.

Ministar vanjskih poslova Barrot pozvao je Kushnera nakon što je američko veleposlanstvo u Parizu u nedjelju ponovno objavilo komentare Trumpove administracije u Washingtonu o smrti 23-godišnjeg krajnje desničarskog aktivista Quentina Deranquea , koji je pretučen na smrt u tučnjavi s navodnim krajnje lijevim aktivistima, u incidentu koji je šokirao Francusku.

Umjesto da se osobno odazove Barrotovom pozivu, Kushner je umjesto njega poslao visokog dužnosnika iz veleposlanstva, pozivajući se na osobne obveze, izvijestila je novinska agencija AFP pozivajući se na neimenovani diplomatski izvor.

‘Iskren i prijateljski poziv’

U utorak je Barrot opisao nedolazak kao “iznenađenje” koje je bilo u suprotnosti s diplomatskim protokolom i koje će ugroziti Kushnerovu sposobnost da služi kao veleposlanik.

„Moramo imati objašnjenje s njim“, rekao je Barrot u razgovoru za javnu televiziju France Info. „Ne prihvaćamo da strane zemlje mogu doći i miješati se, same sebe pozivati ​​u nacionalnu političku debatu.“

„Kada se ta objašnjenja daju, američki veleposlanik u Francuskoj će, naravno, ponovno dobiti pristup članovima francuske vlade“, dodao je.

Američko veleposlanstvo u Parizu kasnije je u izjavi izjavilo da su Kushner i Barrot “danas razgovarali u iskrenom i prijateljskom pozivu, potvrđujući svoju zajedničku predanost suradnji, zajedno sa svim ostalim ministrima i francuskim dužnosnicima, o mnogim pitanjima koja utječu na Sjedinjene Države i Francusku, posebno dok dvije zemlje slave 250 godina bogatih diplomatskih odnosa”.

Kushner (71), mogul nekretnina bez prethodnog diplomatskog iskustva, odslužio je saveznu zatvorsku kaznu u SAD-u zbog ilegalnih priloga za kampanju i utaje poreza, ali ga je Trump pomilovao 2020. godine.

Njegov sin Jared oženjen je Trumpovom kćeri Ivankom. Kushner je s praskom sletio u Pariz, napisavši otvoreno pismo predsjedniku Emmanuelu Macronu nekoliko tjedana nakon dolaska u kojem je optužio Francusku da ne čini dovoljno u borbi protiv antisemitizma.

Julien Jeanneney, francuski profesor javnog prava i stručnjak za Vrhovni sud SAD-a, rekao je da su Kushner i francusko ministarstvo vanjskih poslova u “borbi za moć” otkako je objavljeno Kushnerovo pismo o antisemitizmu.

„Funkcija diplomata nije držati predavanja zemlji u kojoj je postavljen, barem ne javno“, rekao je Jeanneney. „Objavljivanje takvog pisma protivi se osnovnim diplomatskim običajima. A neodazivanje na poziv ministra vanjskih poslova je… znak prkosa.“

‘Nema lekcija za naučiti’

Izvorne objave na društvenim mrežama koje su razljutile francusku vladu, a koje je kasnije podijelilo i američko veleposlanstvo, objavio je Ured za borbu protiv terorizma američkog State Departmenta, rekavši da bi nas ubojstvo Deranquea “trebalo sve zabrinuti”.

U objavi se nadalje upozorava na porast „nasilnog radikalnog ljevice“ u Francuskoj i njegovu ulogu u Deranqueovoj smrti, rekavši da „pokazuje prijetnju koju predstavlja javnoj sigurnosti“.

„Nastavit ćemo pratiti situaciju i očekujemo da će počinitelji nasilja biti privedeni pravdi“, dodaje se.

Barrot je ljutito reagirao na komentare američke administracije rekavši da Francuskoj ne treba predavanje.

„Nemamo nikakve lekcije za naučiti, posebno o pitanju nasilja, od međunarodnog reakcionarnog pokreta“, rekao je, najavljujući da je Kushnera pozvao na sastanak u ponedjeljak.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni također se oglasila o Deranqueovoj smrti, što je izazvalo verbalnu svađu s Macronom koji ju je pozvao da prestane “komentirati što se događa u drugim zemljama”.

Facebook komentari