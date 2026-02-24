Iran ne može poraziti američku vojnu moć, ali ipak može pobijediti?

Prošli tjedan, američki diplomati i njihovi iranski kolege sastali su se u Ženevi na još jednom krugu pregovora pod posredovanjem Omana. Ishod se činio nejasnim. Dok su Iranci rekli da je postignut “dobar napredak”, Amerikanci su tvrdili da je postignut “mali napredak”. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump ponovno je zaprijetio napadom na Iran.

Posljednjih tjedana došlo je do snažnog gomilanja američke vojske na Bliskom istoku u pripremi za ono što mnogi promatrači vide kao neizbježan napad. U tom kontekstu, moglo bi se postaviti pitanje nisu li trenutni pregovori samo taktika za kupnju vremena kako bi se bolje pripremili za neizbježno.

Suočeni s američkom vojnom moći, neki su sugerirali da je jedina iranska opcija pregovaranje o sporazumu sa SAD-om, koliko god on bio nepravedan. Iako iranske vojne sposobnosti nemaju šanse protiv vojske s najvećim svjetskim proračunom, prihvaćanje kapitulacije kroz iscrpljujući sporazum koji bi Washington mogao ponovno prekršiti ne mora nužno biti jedini izbor Teherana.

Postoji još jedan način na koji se Iran može suprotstaviti američkom maltretiranju i pobijediti.

Sudbina prošlih pregovora

Tekući razgovori između SAD-a i Irana ne mogu se promatrati izolirano. Za Iran, svaki diplomatski angažman sa SAD-om zasjenjen je naslijeđem Zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja (JCPOA).

Sporazum, koji su 2015. godine potpisale SAD, Kina, Rusija, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Europska unija i Iran, predviđao je ublažavanje sankcija u zamjenu za potpunu transparentnost iranskog nuklearnog programa. Teheran je prihvatio sporazum iako je sadržavao neke nepravedne odredbe, uključujući i neke američke sankcije koje su ostale na snazi.

Ipak, ispunila je svoje obveze – činjenicu koju je Međunarodna agencija za atomsku energiju više puta potvrdila.

Međutim, zauzvrat, SAD kao potpisnik nije podržao svoj dio sporazuma. Godine 2018. Trump se jednostrano povukao iz JCPOA-e i ponovno uveo sankcije s maksimalnim pritiskom usmjerene na osakaćivanje iranskog gospodarstva.

Bio je to oštar podsjetnik da američka obećanja nisu obvezujuća. Kao vođa koji nije pokazao nikakvo poštovanje prema interesima američkih saveznika u nastojanju da provede politiku “Amerika na prvom mjestu”, teško se moglo očekivati ​​da će Trump poštovati interese američkih protivnika.

Međutim, čak i da je demokratski predsjednik bio u Bijeloj kući, ne bi bilo nikakvog jamstva da bi JCPOA ostao na snazi. U polariziranoj političkoj klimi SAD-a, potpis američkog predsjednika vrijedi samo do sljedećih izbora.

Za SAD, pregovori mogu biti tek fasada namijenjena uljuljkavanju protivnika u lažni osjećaj sigurnosti. Prošle godine, baš kada su se američki i iranski predstavnici trebali sastati u Omanu na još jednom krugu pregovora, Izrael, ključni američki saveznik, pokrenuo je masovnu vojnu kampanju protiv Irana.

Iako su SAD negirale izravnu umiješanost, priznale su da su primile prethodnu obavijest. S obzirom na bliske veze između dviju zemalja, ovo prethodno znanje snažno je impliciralo da su SAD dale Izraelu prešutno odobrenje za zračne napade.

Iran danas ponovno pregovara sa SAD-om i vrši se na njega pritisak da prihvati još nepravedniji dogovor. Ako popusti i pokori se američkim zahtjevima, Trump – koji se hrani percipiranom slabošću – jednostavno bi pomaknuo granice. Zahtjevi bi se s iranskog nuklearnog programa danas prebacili na njegove balističke projektile sutra i promjenu režima prekosutra.

Poseban odnos SAD-a s Izraelom znači da je Washington u osnovi neprijateljski raspoložen prema iranskoj vladi koja izraelsku državu smatra neprijateljem. Slijedom toga, Trumpov cilj nije postići trajni sporazum, već osigurati da Iran nikada ne može u potpunosti ispuniti njegove zahtjeve, čime opravdava trajnu kampanju maksimalnog pritiska i neprijateljstva.

U tom kontekstu i s obzirom na nedavno iskustvo, bilo bi glupo da se Iran oslanja na američka obećanja i dogovorene sporazume.

Iskoristite snažne regionalne veze

Trenutni sukob između SAD-a i Irana igra je s visokim ulozima u kojoj je vjerojatan ishod totalni rat. Iako bi SAD mogle postići početnu pobjedu kroz nadmoćnu vojnu nadmoć, mogle bi se i zaglaviti u dugotrajnoj borbi protiv pobune u planinskom terenu Irana.

Suprotno tome, iako bi Iran na kraju mogao odbiti američku invaziju – baš kao što su to učinili njegovi afganistanski susjedi – zemlja bi u tom procesu bila svedena na ruševine.

To ne znači da bi Iran trebao odustati. Kriza na Grenlandu i trgovinski rat između Kine i SAD-a pokazali su da je Trumpova sklonost zveckanju oružjem ublažena njegovom averzijom prema gubicima. Iako su EU i Kina daleko moćnije od Irana, jasan iskaz odlučnosti mogao bi prisiliti Trumpa na povlačenje.

I Teheran ne mora biti sam u svom prkosu. U njegovom susjedstvu postoje i drugi veliki igrači koji prepoznaju da još jedan katastrofalan rat koji predvode SAD nije u njihovom interesu. Iran može i treba iskoristiti regionalnu želju za stabilnošću.

Iran je godinama provodio politiku konfrontacije u regiji sve dok nije shvatio da stvaranje sfere utjecaja zapravo pogoršava njegovu sigurnosnu dilemu. To priznanje u konačnici je dovelo do povijesne normalizacije odnosa sa Saudijskom Arabijom 2023. – proboja koji su omogućili Kina, Oman i Irak – što je zauzvrat pokrenulo širi detant s drugim arapskim zemljama.

Tri godine kasnije, ta odluka donosi rezultate. Posebno, Saudijska Arabija, Oman, Turska i Katar lobiraju kod Trumpa da pokaže suzdržanost. Izgradnja na ovoj susjedskoj diplomaciji i ulaganje u razvoj regionalne stabilnosti i sigurnosne arhitekture moglo bi pomoći u sprječavanju još jednog velikog američkog rata u regiji.

Najvažniji put do mira – i jedino sredstvo suprotstavljanja američkoj diplomaciji topovnjača – ne leži u suprotstavljanju američkoj vojnoj moći, natjecanju koje je Iran osuđen na gubitak, već u uspostavljanju dobrih odnosa sa susjedima i prihvaćanju regionalne stabilnosti kao dijela nacionalne sigurnosti, piše Yang Xiaotong, prenosi Aljazeera.

Facebook komentari