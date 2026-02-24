Iran najavljuje spremnost na dogovor sa SAD

Takht‑Ravanchi je naglasio da je Teheran voljan što prije postići dogovor i ući u pregovaračku salu u Ženevi „s potpunom iskrenošću i dobronamjerno“.

On je također upozorio da bi svaki američki udar na Iran bio „prava kocka“ i istakao da bi Teheran odgovorio u skladu sa svojim planovima odbrane ako bi došlo do takve agresije,pišu Vijesti

Prethodne runde razgovora, posredovane u februaru, nisu dovele do sporazuma, a neslaganja između Teherana i Washingtona ostaju, posebno oko nuklearnog programa i sankcija.

Pregovori bi trebali nastaviti u četvrtak, kada će iranska delegacija razgovarati sa američkim izaslanicima, dok obje strane pokušavaju pronaći kompromis uz tenzije koje rastu u regionu.

