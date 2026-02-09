Kćerka gledala TikTok videe na odmoru, otac dobio račun od 48.000 eura!

Odmor u Marakešu, u Maroku, pretvorio se u finansijsku noćnu moru za britansku porodicu. Otac je ostao sa nevjerovatnim računom za mobilni telefon od 42.000 funti (skoro 48.000 eura) nakon što je njegova kćerka provela slobodno vrijeme gledajući TikTok videe, izvještava Daily Mail. Endru A., vlasnik malog biznisa za proizvodnju zavjesa, koristio je poslovni mobilni tokom odmora.

Međutim, previdio je ključnu klauzulu u ugovoru: korištenje mobilnih podataka izvan Evrope se naplaćuje bez ikakvog ograničenja troškova. Posljedice su bile šokantne. Za samo osam sati korištenja TikToka, sistem je naplaćivao više od 5.000 funti (5.700 eura) po satu. Kada je primio prvi račun od 25.000 eura, otac je u početku mislio da se radi o grešci ili hakerskom napadu, posebno jer se u to vrijeme nalazio u pustinji i nije mogao kontaktirati operatera.

Tek nakon povratka u Veliku Britaniju saznao je surovu istinu – radilo se o troškovima roaminga podataka. Ubrzo je uslijedio i drugi račun, čime je ukupni dug porastao na nevjerovatnih 48.000 eura.

– Apsurdno je. Korisnička služba nije bila od pomoći, a razgovori su završili samo razočaranjem i očajem – rekao je ogorčeni otac, pitajući se kako je mali biznismen uopće trebao platiti tako veliku sumu,piše Avaz

Slučaj dolazi u trenutku kada je Evropska komisija pojačala istragu o TikToku. Preliminarni nalazi ukazuju na to da platforma krši evropsko zakonodavstvo korištenjem mehanizama koji podstiču ovisnost, kao što su personalizirane preporuke i kontinuirano automatsko reproduciranje videa.

– Zavisnost o društvenim mrežama može imati štetne posljedice na razvoj mozga djece i adolescenata – upozorio je potpredsjednik Komisije.

