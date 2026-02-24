Iran kupuje supersonične protivbrodske rakete

Izvori su za Reuters rekli da je dogovor o kupnji kineskih raketa CM-302 blizu završetka, iako datum isporuke još nije dogovoren.

Hipersonične rakete imaju domet od oko 290 kilometara i dizajnirane su za izbjegavanje brodske obrane niskim i brzim letom. Njihovo raspoređivanje značajno bi poboljšalo iranske udarne sposobnosti i predstavljalo prijetnju američkim pomorskim snagama u regiji, rekla su dva stručnjaka za oružje.

Prema riječima šest osoba upoznatih s pregovorima, uključujući tri dužnosnika koje je informirala iranska vlada, pregovori s Kinom o kupnji raketnih sustava naoružanja započeli su prije najmanje dvije godine i naglo su se ubrzali nakon 12-dnevnog rata između Izraela i Irana u lipnju prošle godine.

Prema riječima dvaju sigurnosnih dužnosnika, visoki iranski vojni i vladini dužnosnici otputovali su u Kinu kako bi razgovarali o kupnji projektila, uključujući iranskog zamjenika ministra obrane Masouda Oraeijija.

„Bilo bi potpuno preokretno kada bi Iran imao nadzvučne sposobnosti za napad na brodove u regiji“, rekao je Dani Citrinovich, bivši izraelski obavještajni časnik, a sada viši istraživač za Iran u Izraelskom institutu za nacionalnu sigurnost. „Ove je projektile vrlo teško presresti.“

Reuters nije mogao utvrditi koliko bi projektila bilo uključeno u potencijalni sporazum, koliko je Iran pristao platiti ili hoće li Kina sada provoditi sporazum s obzirom na pojačane napetosti u regiji.

