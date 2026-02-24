Miloš (21) živi u šatoru sa 300 ovaca, nema struje i sam plaća studije VIDEO

Miloš Škorić ima 21 godinu i bavi se nomadskim čuvanjem ovaca na Fruškoj gori.

Dane provodi u šatoru, ponekad i bez struje, uz stalnu smjenu s djedom.

Najveći rizici su lopovi, zvijeri i psi lutalice koji prave štetu na stadu.

Kako je sve počelo i šta znači nomadsko čuvanje ovaca

Prvu ovcu kupio je u sedmom razredu osnovne škole, a danas dane provodi u šatoru sa 300 ovaca. Njegova svakodnevnica je čuvanje ovaca, rad na pašnjaku i život u šatoru, ponekad i bez struje. Miloš, koji je član jednog folklornog društva, ima pet kokošaka, četiri psa, 100 jaganjaca, ždrijebe i 300 ovaca.

“Prvu ovcu kupio sam u sedmom razredu. I radio šta god se moglo raditi za neku dnevnicu, išao radio da bih kupio ovce. Kroz par godina naučio sam nešto i shvatio kako to u stvari funkcioniše. Nomadsko čuvanje ovaca znači da, evo, npr. šator i ovaj tur i da se pomeraš sa ovcama gdje ima ispaše. Da njoj prilagodiš teren i pašu da ona uživa. Kako ima paše, mi se pomeramo, kako jedan teren pašu mi se pomerimo”, objasnio je Miloš.

Faktički, kako kaže, živi u šatoru.

“Dešavalo se da nismo blizu kuće po dva, tri meseca. Imam akumulator i na to punim telefon da bi se čuo sa ukućanima. Mi smo 365 dana napolju, mi nemamo ni štale, mi ovako čuvamo ovce. One se zimi jagnje. Evo snijeg koji je bio pre nekoliko dana, bilo je do 40 centimetara snega, one su se jagnjile na tom snegu”, ispričao je ovaj mladić.

Smjena s djedom i opasnosti: lopovi, zvijeri i psi lutalice

U šatoru se smjenjuju djeda i on. Uvijek neko mora biti prisutan jer ima lopova i zvijeri, a kaže problem im prave psi lutalice.

“Ljudi bacaju pse u šumu, dođe jedan pas i za jednu noć mi udavi 15 jaganjaca. Automatski sam 15 ovaca čuvao godinu dana za džabe”.

Nomadskim čuvanjem ovaca počeo je da se bavi u prvom razredu srednje škole, tada je već imao 20 ovaca.

“Nisam siguran da li je to bio 3. ili 4. razred srednje škole, kada mi je kolega Milenko rekao da jedan čovek ima da proda 145 ovaca. I mene je to nekako privuklo i ja sam uz njegovu pomoć i uz njegov neki savet uzeo tih 145 ovaca i krenuo sam”, ispričao je, prenosi Telegraf.

Isplata za godinu dana i “sve sam finansirao s njima”

Isplatio ih je za godinu dana, prenose nezavisne

“Dogovorili smo se da ja to isplatim na duži vremenski period, tačnije godinu dana. I tad kada sam uzeo te ovce, ja sam počeo da čuvam. Ja ih ne bi držao da ih ne volim. Nikad ne bi sve i jednu rasprodao. Da bi barem deset ovaca držao za neku ljubav. Da mi stoje u kući i da ih hranim, samo da ih mogu videti. Znam da sam sve stekao s njima. Sve i svoje školovanje, sve sam finansirao s njima. Nisam zavisio ni od mame ni od tate”, ispričao je Miloš, inače student na Fakultetu tehničkih nauka.

