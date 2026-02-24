Cvitanović uoči meča s Veležom: Moramo biti spremni na apsolutno sve

Sarajevo je nanizalo šest pobjeda, računajući i Kup i sa velikim optimizmom dočekuje susret sa velikim rivalom.

Svjesni zahtjeva koje donosi kup takmičenje, u kojem se prolaz odlučuje kroz dvije utakmice, u taboru Sarajeva naglašavaju ozbiljan pristup i potrebu za punom koncentracijom,pišu Vijesti

– Čeka nas malo drugačija utakmica nego što je bila ova protiv Posušja. Kup se igra na dvije utakmice i maksimalno ozbiljno pristupamo pripremi. Očekuje nas teška, tvrda i dinamična ekipa, koja traži puno duela i ima dobre tranzicije. Moramo biti spremni na apsolutno sve – rekao je trener Sarajevo Mario Cvitanović.

Uprkos kvalitetu protivnika, cilj je jasan.

– Trebamo graditi našu igru i biti ti koji žele pobjedu i prolaz dalje u narednu fazu takmičenja u Kupu – dodao je.

Prvi duel protiv Veleža igra se u srijedu od 18.30 sati.

