Glavni američki general upozorio Trumpa na rizike napada na Iran, oglasio se i lider SAD-a

Prema portalu Axios i listu Washington Post, jedna od Caineovih zabrinutosti uključuje rizik da Sjedinjene Američke Države završe u produženom sukobu.

Washington Post je objavio da je on također skrenuo pažnju na manjak ključnog naoružanja i ograničenu podršku saveznika kao značajne rizike za bilo kakvu operaciju i pripadnike američke vojske.

Velika zabrinutost

Caine je svoje zabrinutosti navodno prenio Trumpu i višim savjetnicima na sastanku u Bijeloj kući prošle sedmice.

Bilo kakvi veći napadi na Iran predstavljali bi izazov jer su američke zalihe oružja ispražnjene zbog podrške Washingtona Izraelu i Ukrajini, rekao je Caine, prema navodima medija, a na sastancima u Pentagonu izrazio je zabrinutost i zbog potencijalnih američkih žrtava.

Trump je odbacio ove izvještaje u objavi na svojoj društvenoj platformi Truth Social, nazivajući ih “100 posto netačnim” i optužujući “medije lažnih vijesti” da tvrde kako se Caine protivio ratu s Iranom. Trump je rekao da Caine, “poput svih nas, ne bi želio vidjeti rat”, ali da bi vjerovao u pobjedu u slučaju da se naredi vojno djelovanje.

Američki predsjednik je naglasio da samo on donosi odluke te ponovio da preferira sporazum s Iranom,piše N1

“Ako ne postignemo dogovor, bit će to veoma loš dan za tu zemlju”, napisao je.

SAD i Iran trenutno raspravljaju o spornom nuklearnom programu Teherana. Očekuje se da će se u Ženevi u četvrtak održati drugi krug pregovora, prema službenim američkim izvorima.

