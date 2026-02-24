Tajland: U turističkom parku uginula čak 72 tigra, sumnja se na zarazu

Tragedija je pogodila dva odvojena objekta unutar kompleksa u Chiang Mai, a nadležne službe potvrdile su da su ostaci životinja kremirani i ukopani kako bi se spriječilo širenje moguće zaraze.

Prema preliminarnim nalazima lokalne uprave za stočarstvo, uzorci uzeti od uginulih tigrova pokazali su prisustvo virusa štenećaka (canine distemper virus), kao i određenih bakterija povezanih s teškim respiratornim infekcijama. Iako je riječ o virusu koji primarno pogađa pse, kod velikih mačaka može izazvati ozbiljna oštećenja nervnog i respiratornog sistema, često sa smrtnim ishodom.

Direktor nacionalne uprave za stočarstvo Somchuan Ratanamungklanon izjavio je da je bolest kod tigrova teže prepoznati nego kod domaćih životinja. Prema njegovim riječima, u trenutku kada su simptomi postali očigledni, stanje je već bilo uznapredovalo.

Istražitelji razmatraju i mogućnost da je izvor zaraze kontaminirano sirovo pileće meso kojim su životinje hranjene. Sličan slučaj zabilježen je 2004. godine u provinciji Chonburi, kada je zbog ptičije gripe uginulo ili bilo eutanazirano gotovo 150 tigrova.

Zbog ozbiljnosti situacije, svi veterinari i zaposlenici koji su bili u kontaktu sa životinjama stavljeni su pod 21-dnevni medicinski nadzor. Za sada nema informacija o eventualnim oboljenjima kod ljudi.

Ovaj slučaj izazvao je snažne reakcije organizacija za zaštitu životinja. PETA Asia poručila je da bi ovakve tragedije bile rjeđe kada bi turisti prestali posjećivati atrakcije koje koriste divlje životinje za zabavu. Iz fondacije Wildlife Friends Foundation Thailand upozoravaju da su životinje u zatočeništvu posebno osjetljive na infektivne bolesti zbog stresa, bliskog kontakta i ograničenog prostora.

Park Tiger Kingdom privremeno je zatvoren na dvije sedmice radi dezinfekcije i dodatnih epidemioloških mjera, dok nadležne službe pokušavaju utvrditi tačan uzrok epidemije koja je, prema dostupnim podacima, usmrtila gotovo trećinu populacije tigrova u ovom kompleksu, prenose Vijesti.

