Ovaj mliječni proizvod najbolji je saveznik dobre probave

Kada razmišljate o namirnicama koje podstiču varenje, mliječni proizvodi vam vjerovatno nisu prvi izbor.

Naprotiv, često ih prati glas da izazivaju zatvor, a ne da olakšavaju odlazak u toalet. Dugo se smatralo da proteini iz kravljeg mlijeka usporavaju rad crijeva, što su potvrdila i neka istraživanja.

Ipak, dobra vijest je da ne izazivaju svi mliječni proizvodi zatvor. Štaviše, neki od njih dokazano pomažu pražnjenje crijeva, a najbolji primjer za to je kefir.

Ovaj fermentisani mliječni napitak sadrži jedinstvenu mješavinu probiotika koji mogu pomoći u smirivanju upala, obogatiti crijevni mikrobiom, pa čak i poboljšati varenje laktoze, što sve zajedno doprinosi zdravijem i redovnijem varenju, piše EatingWell.

Raznovrsnost za crijevni mikrobiom

Do sada ste vjerovatno čuli da je zdrav crijevni mikrobiom, koji čine bilioni bakterija u vašim crijevima, ključan za redovno i prijatno varenje. Jedan od najboljih načina za održavanje zdravog mikrobioma jeste unos hrane bogate probioticima, a kefir je odličan izbor.

– Kefir sadrži više od 30 probiotičkih sojeva, što je znatno više nego kod većine suplemenata ishrani – kaže nutricionistkinja Alisa Simpson.

Stručnjakinja za ishranu Hana Keli dodaje da unos tako velikog broja korisnih bakterijskih sojeva pomaže stvaranju raznovrsnog mikrobioma, što vodi zdravijim crijevima i boljem varenju.

Podstiče rad crijeva i omekšava stolicu

Korisni probiotici u kefiru mogu spriječiti zatvor tako što olakšavaju prolazak stolice.

– Probiotici iz kefira omekšavaju stolicu i regulišu rad crijevnih mišića kako bi se efikasnije pokretali. Zbog toga je pražnjenje crijeva redovnije i prijatnije – objašnjava Keli.

Iako su istraživanja još uvijek ograničena, jedna studija je pokazala da su osobe koje su redovno konzumirale fermentisanu hranu imale poboljšanja u konzistenciji stolice i vremenu prolaska hrane kroz digestivni sistem.

Smanjuje upalne procese

Hronična upala ne samo da povećava rizik od hroničnih bolesti, već može narušiti i zdravlje digestivnog sistema i doprinjeti zatvoru. Srećom, kefir može pomoći u smirivanju upalnih procesa u digestivnom traktu, što dovodi do redovnijeg pražnjenja crijeva.

– Kefir može smanjiti upalu u crijevima i time poboljšati funkciju crijevne barijere, a poznato je da ove promjene podstiču pokretljivost crijeva – kaže Simpson.

Pomoć kod intolerancije na laktozu

Iako je dijareja čest simptom intolerancije na laktozu, u oko 30 posto slučajeva javlja se zatvor. Ako vaša intolerancija izaziva zatvor, kefir bi mogao biti od pomoći.

– Istraživanja su pokazala da kefir može poboljšati varenje laktoze kod osoba koje je ne podnose, a ipak žele da iskoriste nutritivne i zdravstvene prednosti mliječnih proizvoda – ističe Keli.

