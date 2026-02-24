Ovaj mliječni proizvod najbolji je saveznik dobre probave

Kada razmišljate o namirnicama koje podstiču varenje, mliječni proizvodi vam vjerovatno nisu prvi izbor.
Naprotiv, često ih prati glas da izazivaju zatvor, a ne da olakšavaju odlazak u toalet. Dugo se smatralo da proteini iz kravljeg mlijeka usporavaju rad crijeva, što su potvrdila i neka istraživanja.
Ipak, dobra vijest je da ne izazivaju svi mliječni proizvodi zatvor. Štaviše, neki od njih dokazano pomažu pražnjenje crijeva, a najbolji primjer za to je kefir.
Ovaj fermentisani mliječni napitak sadrži jedinstvenu mješavinu probiotika koji mogu pomoći u smirivanju upala, obogatiti crijevni mikrobiom, pa čak i poboljšati varenje laktoze, što sve zajedno doprinosi zdravijem i redovnijem varenju, piše EatingWell.
Raznovrsnost za crijevni mikrobiom
Do sada ste vjerovatno čuli da je zdrav crijevni mikrobiom, koji čine bilioni bakterija u vašim crijevima, ključan za redovno i prijatno varenje. Jedan od najboljih načina za održavanje zdravog mikrobioma jeste unos hrane bogate probioticima, a kefir je odličan izbor.
– Kefir sadrži više od 30 probiotičkih sojeva, što je znatno više nego kod većine suplemenata ishrani – kaže nutricionistkinja Alisa Simpson.
Stručnjakinja za ishranu Hana Keli dodaje da unos tako velikog broja korisnih bakterijskih sojeva pomaže stvaranju raznovrsnog mikrobioma, što vodi zdravijim crijevima i boljem varenju.
Podstiče rad crijeva i omekšava stolicu
Korisni probiotici u kefiru mogu spriječiti zatvor tako što olakšavaju prolazak stolice.
– Probiotici iz kefira omekšavaju stolicu i regulišu rad crijevnih mišića kako bi se efikasnije pokretali. Zbog toga je pražnjenje crijeva redovnije i prijatnije – objašnjava Keli.
Iako su istraživanja još uvijek ograničena, jedna studija je pokazala da su osobe koje su redovno konzumirale fermentisanu hranu imale poboljšanja u konzistenciji stolice i vremenu prolaska hrane kroz digestivni sistem.
Smanjuje upalne procese
Hronična upala ne samo da povećava rizik od hroničnih bolesti, već može narušiti i zdravlje digestivnog sistema i doprinjeti zatvoru. Srećom, kefir može pomoći u smirivanju upalnih procesa u digestivnom traktu, što dovodi do redovnijeg pražnjenja crijeva.
– Kefir može smanjiti upalu u crijevima i time poboljšati funkciju crijevne barijere, a poznato je da ove promjene podstiču pokretljivost crijeva – kaže Simpson.
Pomoć kod intolerancije na laktozu
Iako je dijareja čest simptom intolerancije na laktozu, u oko 30 posto slučajeva javlja se zatvor. Ako vaša intolerancija izaziva zatvor, kefir bi mogao biti od pomoći.
– Istraživanja su pokazala da kefir može poboljšati varenje laktoze kod osoba koje je ne podnose, a ipak žele da iskoriste nutritivne i zdravstvene prednosti mliječnih proizvoda – ističe Keli.