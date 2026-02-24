Bill Gates gradi umjetno sunce koje će napajati svijet

Krajem januara, kompanija Type One Energy, koju finansijski podržava Bill Gates, podnijela je početni zahtjev za izdavanje dozvola kako bi započela izgradnju futurističke nuklearne fuzijske elektrane u Claxtonu, u američkoj saveznoj državi Tennessee, prenosi magazin Popular Mechanics.

Generisanje električne energije na način koji oponaša procese u jezgri Sunca i drugih zvijezda trenutno predstavlja “sveti gral” u oblasti energetike. Fuzijski reaktori, koji bi čovječanstvu osigurali relativno jeftinu i čistu električnu energiju direktno iz vode, postaju sve izvodljiviji i bliži stvarnosti.

“Vještačko sunce” na 100 miliona stepeni

Fuzijski reaktor nazvan Infinity One, koji planira izgraditi ova američka kompanija, pripada specifičnoj vrsti reaktora poznatoj kao stelarator.

Ovaj dizajn zadržava plazmu na sličan način kao i poznatiji tokamak, ali koristi isprepleteni i izuzetno složen sistem magnetnih zavojnica. Te zavojnice omogućavaju da temperatura plazme poraste na nevjerovatnih 100 miliona stepeni Celzijusa, što je neophodan uslov za pokretanje fuzije – spajanja atomskih jezgara vodika pri čemu nastaje helij i oslobađa se ogromna količina energije.Koja je razlika između tokamaka i stelaratora?

Obje tehnologije koriste proces nuklearne fuzije kako bi proizvele energiju, ali se suštinski razlikuju u načinu na koji stabilizuju plazmu:

Stelarator: Prvi put dizajniran 1951. godine u SAD-u (Lyman Spitzer). Sadrži plazmu isključivo pomoću kompleksnog sistema vanjskih magnetnih zavojnica. Iako je inženjerski i konstrukcijski izuzetno složen za izgradnju, smatra se dugoročno stabilnijim i znatno pogodnijim za kontinuirani rad komercijalne elektrane.

Tokamak: Razvijen sredinom 1950-ih u Sovjetskom Savezu. Koristi kombinaciju vanjskih magneta i jake električne struje unutar same plazme (najčešće u obliku torusa). Njegov dizajn je jednostavniji, zbog čega su ovakvi reaktori trenutno bliži postizanju energetskog viška (poput ITER projekta u Francuskoj). Međutim, plazma u tokamaku je manje stabilna i reaktor obično radi u kratkim impulsima.

Svi postojeći tokamaci i stelaratori u svijetu trenutno su isključivo eksperimentalnog karaktera, ali stručnjaci vjeruju da bi stelaratori u budućnosti mogli izbjeći mnoge probleme sa stabilnošću koji usporavaju razvoj tokamaka,piše N1

Lansiranje za tri godine i reciklaža starih elektrana

Kompanija Type One Energy ambiciozno najavljuje da će reaktor pokrenuti već 2029. godine. Iako je ideja da bi funkcionalni stelarator mogao isporučivati energiju u električnu mrežu za samo tri godine dočekana sa određenom dozom naučnog skepticizma, ova kompanija ne počinje od nule.

Nekoliko osnivača kompanije direktno je učestvovalo u projektovanju i izgradnji trenutno najvećeg i najnaprednijeg eksperimentalnog stelaratora na svijetu, postrojenja Wendelstein 7-X smještenog u Greifswaldu, u Njemačkoj.

Pored vrhunskog znanja, kompanija ima i pragmatičan plan. Reaktor planiraju izgraditi na mjestu bivše termoelektrane na ugalj. To znači da će, umjesto gradnje novih dalekovoda i sistema za prijenos, jednostavno iskoristiti postojeću energetsku infrastrukturu. Povezivanje znanja iz prošlosti s napuštenim postrojenjima kako bi se izgradila održiva budućnost čini se kao odličan početak razvoja nove energetske ere.

