Američka vojska ukrcala se na iranski tanker usred Indijskog okeana

Američke oružane snage presrele su u Indijskom okeanu tanker za naftu koji se nalazi pod sankcijama, nakon što su ga pratile još od karipskih voda, saopćio je u utorak Pentagon, navodeći da je riječ o trećoj takvoj operaciji u kratkom periodu.Bez otpora izvršen ukrcaj na brod “Bertha”

U objavi na platformi X, američko Ministarstvo odbrane navelo je da su se njihove snage tokom noći ukrcale na brod “Bertha”, ističući da je tanker sa sirovom naftom pokušavao obavljati trgovinu uprkos sankcijama povezanim s Iranom.Bertha”, koja plovi pod zastavom Kukovih Otoka, povezana je s kompanijom Shanghai Legendary Ship Management Company Limited te podliježe sankcijama uvedenim u januaru 2020. godine, prema podacima Ureda za kontrolu strane imovine američkog Ministarstva finansija.

Prema podacima sistema za praćenje plovidbe AIS, posljednja prijavljena lokacija broda zabilježena je 24. februara, kada se nalazio u Indijskom okeanu u blizini Maldiva, pokazuju podaci servisa MarineTraffic,piše Avaz

Oglasio se Pentagon

– Tokom noći, američke snage su bez otpora provele pomorsko zaustavljanje i ukrcaj na Berthu u zoni odgovornosti Pacifičke komande SAD-a (INDOPACOM). Brod je djelovao suprotno režimu izolacije plovila pod sankcijama na Karibima, koji je uspostavio predsjednik Donald Tramp, i pokušao ga izbjeći – naveo je Pentagon.

– Pratili smo ga od Kariba do Indijskog okeana, a zatim ga i zaustavili. Sva tri takva broda koja su plovila sada su presretnuta”, dodali su iz Pentagona, bez dodatnih detalja.

Treća zapljena tankera u kratkom roku

Ranije ovog mjeseca, ministar odbrane Pit Hegset izjavio je da su se američke snage ukrcale na tanker “Aquila II”, dok su u januaru Sjedinjene Američke Države zaplijenile tanker sa sirovom naftom “Marinera”, koji se dovodi u vezu s Venecuelom.

