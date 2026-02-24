Mikrovalna je jedan od najzdravijih i najjeftinijih načina kuhanja

Prema podacima stručnjaka za prehranu i kuhanje, mikrovalne pećnice troše znatno manje energije od klasičnih pećnica.

Velika mikrovalna u prosjeku koristi oko 1 kW na sat, a kako najčešće radi u kratkim intervalima, ukupni troškovi upotrebe ostaju niski. Iako je sporo kuhalo također štedljiva opcija, ono zahtijeva višesatnu pripremu, dok mikrovalna hranu zagrijava u svega nekoliko minuta.

Strah da mikrovalna uništava hranjive tvari u hrani uglavnom je neutemeljen. Stručnjaci naglašavaju da do gubitka nutrijenata dolazi samo ako se hrana prekuha, što se može dogoditi bilo kojom metodom pripreme.

Upravo zbog kratkog vremena kuhanja, mikrovalna može čak bolje očuvati vitamine i minerale nego neke druge tehnike, piše Real Simple.

U mikrovalnoj se može pripremiti širok raspon jela, od kajgane i poširanih jaja do povrća kuhanog na pari, pa čak i jednostavnih kolača u šoljici.

Za pripremu povrća dovoljno ga je narezati na jednake komade, staviti u posudu prikladnu za mikrovalnu s malo vode, poklopiti i kuhati dok ne omekša. Brokula, grašak i mrkva posebno su pogodni za ovu metodu.

Ipak, postoje i namirnice koje nisu prikladne za mikrovalnu pećnicu. Zagrijavanje cijelog jajeta u ljusci može dovesti do eksplozije zbog nakupljanja pare, a podgrijavanje napitaka poput čaja ili kafe može promijeniti njihov okus.

Stručnjaci savjetuju oprez i pravilnu upotrebu uređaja kako bi mikrovalna ostala siguran i štedljiv saveznik u kuhinji, prenose Vijesti.

Facebook komentari