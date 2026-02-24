Putin upozorio Zapad: Znate kako bi završio nuklearni napad na Rusiju

Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Ukrajinu i njene zapadne saveznike da eskaliraju sukob i upozorio da bi mogli “požaliti” zbog svojih postupaka, dok je istovremeno naglasio spremnost Rusije da zaštiti svoju energetsku infrastrukturu i podsjetio na nuklearne kapacitete zemlje.U televizijskom obraćanju, Putin je rekao da Ukrajina i njeni saveznici “guraju sami sebe prema ivici” u nastojanju da poraze Rusiju.

Istovremeno je optužio ukrajinske i zapadne obavještajne službe za provođenje, kako je rekao, “terorističkih napada” na ruskoj teritoriji, tvrdeći da je njihov broj u porastu.Putin je također optužio Ukrajinu da, uz pomoć zapadnih obavještajnih službi, ugrožava ruske energetske cjevovode i strateške objekte, navodeći da su takvi napadi usmjereni na sabotiranje mirovnih napora.

Naglasio je da je jačanje zaštite energetske infrastrukture i ključnih sektora nacionalne sigurnosti postalo prioritet za Rusiju.

Ove izjave dolaze u trenutku nastavka borbi i međusobnih optužbi Moskve i Kijeva, dok rat ulazi u četvrtu godinu,piše N1

Upozorenje o nuklearnoj doktrini

Ruski predsjednik je također upozorio na potencijalne posljedice napada koji bi uključivali nuklearni element.

“Naši protivnici znaju kako bi se završio svaki napad na Rusiju ili njene snage koji uključuje nuklearni element”, rekao je Putin.

Rusija je 2024. godine ažurirala svoju nuklearnu doktrinu, definirajući scenarije u kojima bi mogla razmotriti upotrebu nuklearnog oružja, dok je još 2023. odbila međunarodne inspekcije svojih nuklearnih postrojenja usred rastućih tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama,piše N1

Putinove izjave dodatno naglašavaju rastuće tenzije između Rusije i Zapada, dok Moskva upozorava na mogućnost šire eskalacije sukoba.

