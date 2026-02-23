Snježna oluja paralizovala sjeveroistok SAD

Oluja je već poremetila saobraćaj duž istočne obale od Washingtona do New Englanda, pri čemu su aviokompanije otkazale hiljade letova, a zvaničnici pozvali građane da ostanu van cesta. Zimski vremenski uslovi na sjeveroistoku mogli bi također usporiti obradu, transport i dostavu pošte i paketa, saopćila je Poštanska služba SAD.

New York City, najveći školski distrikt u zemlji, naredio je zatvaranje svih javnih školskih objekata zbog tradicionalnog „snježnog dana“, bez online nastave, uz otkazivanje svih vannastavnih aktivnosti.Gradonačelnik Zohran Mamdani proglasio je vanredno stanje i naredio da se vozila koja nisu neophodna uklone s gradskih ulica od nedjelje navečer do ponedjeljka u podne, navodeći da su ralica i hitne službe potrebne čiste saobraćajnice dok se snježne padavine pojačavaju. Grad je pod prvim upozorenjem na mećavu od 2017. godine.

Gradske službe bit će zatvorene za lične dolaske, a zaposleni koji nisu neophodni moći će raditi od kuće. „Pozivam svakog stanovnika New Yorka da, molim vas, ostane kod kuće“, rekao je Mamdani.

Regionalne vanredne situacije

Guvernerka države New York Kathy Hochul izjavila je da je aktivirala 100 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli na Long Island, u New York Cityju i dolini Lower Hudson — područjima za koja se očekuje da će biti najteže pogođena obilnim snijegom i obalnim vjetrovima. Oluja je također primorala na zatvaranje kompleksa sjedišta Ujedinjenih nacija na Manhattanu u ponedjeljak.Dijelovi sjeveroistoka mogli bi dobiti i do 60 centimetara snijega, a udari vjetra mogli bi doseći brzinu od 110 kilometara na sat, što povećava rizik od obaranja stabala i nestanka električne energije, prema navodima Ministarstva za unutrašnju sigurnost.

U nedjeljnom ažuriranju, agencija je navela da, uprkos aktuelnom prekidu finansiranja, rad na odgovoru na katastrofe teče bez prekida, uključujući putovanja osoblja, hitne operacije i ključnu pomoć ljudima pogođenim aktivnim katastrofama, pri čemu su zaštita života i imovine i dalje glavni prioriteti.

Prošle sedmice, Reuters je izvijestio da je administracija predsjednika Donalda Trumpa naložila FEMA-i da obustavi raspoređivanje stotina radnika za pomoć u područjima pogođenim katastrofama širom zemlje dok je Ministarstvo za unutrašnju sigurnost zatvoreno.

Guvernerka Massachusettsa Maura Healey proglasila je vanredno stanje i poručila državnim službenicima da ostanu kod kuće. Connecticut je zabranio kretanje komercijalnih vozila na autoputevima s ograničenim pristupom u nedjelju navečer, izuzev hitnih i nužnih dostava.

Guvernerka New Jerseya Mikie Sherrill proglasila je vanredno stanje na nivou cijele države od nedjelje u podne i pozvala stanovnike da oluju shvate ozbiljno. „Ljudi ovo moraju shvatiti veoma ozbiljno“, rekla je za CNN,pišu Vijesti

Poremećaji u saobraćaju

Zračni saobraćaj bio je među prvim pogođenima. Stranica za praćenje letova FlightAware pokazala je da je više od 5.000 letova već otkazano za ponedjeljak. Analitička firma za avijaciju Cirium navela je da je više od 25.000 letova bilo planirano da poleti iz Sjedinjenih Američkih Država u ponedjeljak, uz porast otkazivanja i za utorak, posebno na glavnim aerodromima sjeveroistoka.

NJ Transit obustavio je autobuski, laki željeznički i Access Link saobraćaj u nedjelju navečer te zaustavio željeznički saobraćaj širom države do poboljšanja vremenskih uslova.

U regiji New England, Uprava za javni prijevoz saopćila je da će obustaviti sve usluge — uključujući RIde paratranzit program — od nedjelje navečer do ponedjeljka, te da će nastavak saobraćaja biti najavljen tek kada se vremenski uslovi poboljšaju.

