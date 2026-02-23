Oglasila se Bijela kuća o napadu na Trampovom imanju: “Neutralisali smo ludu osobu”…

Tajne službe SAD ubile su danas naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa, piše espreso.

Bijela kuća saopštila je da je tokom noći došlo do incidenta na imanju američkog predsjednika Donalda Trampa na Floridi, kada su pripadnici obezbjeđenja upucali i ubili naoružanog muškarca.

Usred noći, dok je većina Amerikanaca spavala, Tajna služba Sjedinjenih Država brzo i odlučno je neutralisala ludu osobu, naoružanu pištoljem i kanisterom sa gorivom, koja je provalila u dom predsjednika Trampa – izjavila je portparolka Bijele kuće Karolajn Levit.

Podsjećamo, agenti Tajne službe SAD ubili su danas naoružanog muškarca koji je pokušao da uđe u rezidenciju američkog predsjednika Donalda Trampa na Floridi, saopštio je portparol Tajne službe Entoni Guljelmi.

Muškarac ubijen na licu mjesta

Kako je Guljelmi naveo, muškarac, star oko 20 godina, pronađen na sjevernoj kapiji Mar-a-Laga i ubijen je na licu mjesta.

Dodao je da je muškarac nosio sačmaricu i kanister i da niko od pripadnika Tajne službe ili PBSO-a nije povrijeđen.

“Spustio kanister i usmjerio sačmaricu prema policajcima”

Tajna služba ranije je saopštila da se njegov identitet ne objavljuje dok se ne obavijeste članovi porodice.

Na pitanje tokom ranije konferencije za medije da li je osoba bila poznata policiji, šerif okruga Palm Bič Rik Bredšo rekao je da za sada nije “poznata”.

Reči koje smo mu uputili bile su: ‘Ispusti predmete’ – rekao je Bredšo novinarima na konferenciji.

Objasnio je da su mislili na kanister i sačmaricu koje je muškarac nosio. Potom je “spustio kanister i usmjerio sačmaricu prema policajcima”, dodao je Bredšo.

Kako je rekao, potencijalni motiv i pozadinu incidenta, kao i upotrebu sile, istražuju FBI, Tajna služba SAD i Kancelarija šerifa okruga Palm Bič.

Ubijeni muškarac je Ostin Taker Martin (21) iz Kamerona

Ostin Taker Martin (21) iz Kamerona u Sjevernoj Karolini ubijen je od strane organa reda u ranim jutarnjim satima u nedelju, rekli su izvori iz organa reda za list “The Post”.

Porodica ga je tražila nakon što je nestao u subotu uveče, navodi “The Post”.

Zvaničnici istražuju da li je oružje kupio tokom vožnje iz Sjeverne Karoline prema Floridi, navodi CBS.

