Proljetne temperature: Danas sunčano i toplo

Objavljeno prije 1 sat

Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini je mala do umjerena oblačnost.

Temperature zraka izmjerene u 7:00 sati (°C): Bjelašnica i Sokolac -2; Bugojno i Livno 0; Drvar, Ivan Sedlo, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica i Zenica 1; Sarajevo 2; Tuzla 3; Banja Luka 4; Bijeljina i Mostar 5; Bihać i Doboj 6; Gradačac 9°C.

Danas će preovladavati umjereno, prijepodne prolazno i pretežno oblačno vrijeme kada rijetko u sjevernim područjima Bosne može pasti malo kiše. Vjetar je slab zapadnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 16 stepeni Celzija.

U Sarajevu uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 13 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.


