Evo šta nam donosi retrogradni Merkur (26.2. – 20.3.2026.) – Prognoza za sve znakove Zodijaka

Retrogradni Merkur od 26.2. do 20.3.2026. prolazi kroz znak Riba, krećući se otprilike od 22° Riba natrag do 8° Riba. Riječ je o vodenom, intuitivnom, vrlo osjetljivom području Zodijaka pa se ovaj ciklus manje bavi „klasičnim“ tehničkim kvarovima, a puno više – mislima, sjećanjima, snovima i onim što je potisnuto.

U pozadini djeluje i Jupiter u Raku, koji tijekom 2025./2026. prolazi tim znakom, te je u Raku retrogradan od studenog/novembra 2025. do ožujka/marta 2026., a 11.3.2026. ponovno kreće direktno. Voda je naglašena pa je ovo vrijeme kada fokus spontano ide na emocionalnu sigurnost, obitelj, privatni prostor i unutarnje granice. Dok Merkur usporava u Ribama, Jupiter pomaže da dio starih priča i obrazaca bude omekšan, proširen razumijevanjem i pretvoren u iskustvo iz kojeg učite.

Uz sve to, 20.2. odvila se rijetka konjunkcija Saturna i Neptuna na samom početku Ovna, što boji cijelu godinu osjećajem „novog poglavlja“ nakon dugog, maglovitog ciklusa. Retrogradni Merkur u Ribama na tu se pozadinu naslanja kao faza čišćenja: vraća Vas na nedovršene razgovore, neizrečene istine, neoproštene stvari i snove koje ste odložili „za kasnije“.

Općenito, tijekom ovog ciklusa možete primijetiti: pojačanu osjetljivost na ton, neverbalnu komunikaciju i „skrivene poruke“, čudne slučajnosti, snažne simbole u snovima, déjà vu u susretima s ljudima, povratak osoba iz prošlosti, posebno onih uz koje ste bili emocionalno zbunjeni, potrebu da se povučete, odmorite, odspavate više i izbacite višak podražaja.

Ako znate svoj podznak, dobro je čitati i znak i podznak, jer se na taj način dobiva konkretnija slika.

U nastavku slijedi prognoza za svaki znak.

Ovan

Kod Ovnova se ovaj retrogradni Merkur odvija u području unutarnjeg života, podsvijesti i svega onoga što drugi ne vide na prvi pogled. Od 26.2. do 20.3. možete imati osjećaj kao da ste umorni „iznutra“, iako možda ne radite ništa spektakularno više nego inače.

Misli se vraćaju na situacije u kojima ste prešutjeli ono što Vas je boljelo, prilagođavali se tuđem ritmu ili pustili da stvari teku, iako ste duboko znali da nešto ne štima.

Ovo je dobar period da prestanete bježati u distrakcije i da počnete pratiti što Vam tijelo i snovi pokušavaju reći. Pojačana tjeskoba, čudni snovi, nemir ili osjećaj da Vas „nešto stišće“ iznutra često su znak da emocije koje ste gurnuli sa strane traže svoje mjesto. Pomaže sve što Vam da miran prostor: pisanje dnevnika, šetnja bez mobitela, meditacija, razgovor s osobom kojoj zaista vjerujete.

Umjesto da forsirate akciju pod svaku cijenu, ovaj retrogradni Merkur traži da prvo sredite unutarnji teren. Kad Merkur krene direktno, bit će vam puno lakše donijeti jasnu odluku što želite izbaciti iz života, jer ćete točno znati što Vas iscrpljuje, a što Vas vraća sebi.

Bik

Za Bikove se ovaj retrogradni Merkur odvija u području prijatelja, timova, grupnih projekata i planova za budućnost. U ovom periodu moguće je da se ponovno jave ljudi s kojima ste nekad surađivali, vraćaju se stari projekti, ideje koje ste odložili ili se počinju javljati sumnje oko aktualnih planova.

Možda primjećujete da ne rezonirate više s nekim okruženjima u kojima ste ranije bili važan dio priče. Razgovori mogu lako krenuti u nesporazum ako pokušavate sve objasniti racionalno; puno više dobivate ako slušate „kako se osjećate“ nakon susreta s nekim.

Ovo je dobar trenutak da revidirate društvene mreže, način na koji se prezentirate pa i uloge u kojima ste često onaj tihi oslonac u pozadini.

Nakon 20.3. neke će se veze učvrstiti, a druge mirno ugasiti.

Blizanci

Blizancima je Merkur vladar znaka pa svaka njegova retrogradnost djeluje jače. Ovoga puta to je područje karijere, reputacije i onoga po čemu želite da Vas se pamti. U ovom razdoblju moguće su korekcije planova na poslu, odgode, nejasni dogovori s nadređenima ili situacije u kojima se čini da „nitko ništa konkretno ne zna“.

Ono što iza toga stoji je potreba da se zapitate jeste li uopće na putu koji Vas predstavlja. Ako ste preuzeli ulogu „onoga koji će sve spasiti“ u sustavu koji ne želi istinsku promjenu, retrogradni Merkur može razotkriti koliko Vas to košta.

Dobro je provjeravati sve rokove, dogovore i mailove, ali još je važnije pratiti osjećaj smisla: gdje osjetite da Vas posao hrani, a gdje imate dojam da trošite svoje vrijeme i talente.

Nakon što Merkur krene direktno, lakše se donose odluke o promjeni smjera, šefu ili formi rada.

Rak

Za Rakove je ovo snažan duhovni i mentalni period. Retrogradni Merkur prolazi kroz područje uvjerenja, višeg obrazovanja, putovanja i širih životnih perspektiva.

Može se pojaviti želja da dovršite edukaciju, ponovno uzmete u ruke knjige koje ste ranije odložili, vratite se jeziku, duhovnoj praksi ili ideji preseljenja o kojoj razmišljate već duže vrijeme.

Jupiter u Vašem znaku tijekom 2026. naglašava osobni rast i potrebu da živite u skladu s onim što Vam je zaista važno. Retrogradni Merkur ovdje radi kao korektor: pokazuje gdje ste preuzeli tuđe istine, gdje živite prema očekivanjima obitelji ili okoline, a ne prema vlastitom unutarnjem kompasu.

Ovo je odlično razdoblje za pisanje, učenje i tihu pripremu velikog plana, ali i za preispitivanje svega u što ste nekad vjerovali „bez zareza“.

Lav

Lavovima ovaj ciklus otvara temu granica, zajedničkih financija, nasljedstava i emocionalnih dugova. U fokus dolaze situacije u kojima je bilo „miješanja“ – tuđi novac, krediti, zajednički računi, ali i neraščišćeni odnosi u kojima se stalno vraćate na isto mjesto, iako je priča formalno završila.

Moguće su revizije dogovora s partnerom ili bankom, ponovni razgovori o dijeljenju troškova, ali i suočavanje s vlastitim obrascima vezivanja za ono što je već odavno trebalo pustiti.

Često se u ovom razdoblju pojave podsjetnici na stare ljubavne priče, posebice one u kojima je bilo duga, spašavanja ili emocionalne ovisnosti.

Retrogradni Merkur u Ribama daje Vam priliku da iz ovih iskustava izvučete jasnu lekciju i konačno prestanete ulagati energiju u situacije koje Vas crpe.

Djevica

Za Djevice je ova retrogradnost posebno osjetljiva, jer se događa nasuprot Vašem znaku – u području partnerstava, ugovora i važnih odnosa.

Ovo je vrijeme kada se dogovori vraćaju na stol, stare teme ponovno otvaraju, a nedorečene rečenice konačno izgovaraju. Ljudi iz prošlosti mogu se javiti, ne nužno da bi se priča obnovila, nego da biste Vi mogli vidjeti koliko ste se promijenili.

Komunikacija u partnerstvu može biti mutna i sklona projekcijama: lako je pripisati drugoj osobi ono što zapravo dolazi iz Vašeg straha ili ranije povrede. Umjesto brzog zaključivanja, pomaže pristup u kojem pitate što je netko stvarno mislio reći i ostavljate prostor za objašnjenje.

Ovo je i dobar period za savjetovanje, bračnu terapiju ili iskrene razgovore o zajedničkim ciljevima. Kad Merkur krene direktno, ono što je vrijedno ostaje, ali pravila se mijenjaju.

Vaga

Vagama se retrogradni Merkur odvija u području svakodnevice, rada i zdravlja. Ovo je razdoblje kada sitnice koje ste ignorirali počinju praviti buku: nered u rasporedu, nejasne obveze, preuzeti poslovi koji nisu Vaša odgovornost, ali i signali tijela koje se buni protiv preopterećenosti i kroničnog stresa.

Moguće su promjene u timu, kašnjenja u projektima, nejasne upute ili situacije u kojima shvaćate da ste godinama radili „i svoj i tuđi posao“.

Tijelo može reagirati kroz umor, nesanicu, pad koncentracije ili ponavljajuće simptome koji Vas prisiljavaju da stanete. Umjesto da pokušavate održati isti ritam, ovaj period je idealan za redefiniranje radnih navika, uvođenje boljih rutina, postavljanje jasnijih granica s kolegama i pažljiviji odnos prema onome što jedete, koliko se krećete i kako spavate.

Time stvarate temelje za zdravije funkcioniranje kad Merkur krene direktno.

Škorpion

Škorpionima je retrogradni Merkur u Ribama u području ljubavi, djece, kreativnosti i osobnog izraza. Ovo je jedan od onih ciklusa kada se vraćaju stare simpatije, otvaraju se priče koje su stajale „na čekanju“, a srce proživljava déjà vu oko nekih odnosa koji su ostavili trag.

Može se pojaviti potreba da se vratite hobiju koji Vas je nekad ispunjavao, ali i želja da iskrenije govorite o onome što želite u ljubavi. U isto vrijeme, retrogradni Merkur može donijeti zbunjujuće signale u odnosima: povremeno povlačenje, nejasne poruke, idealiziranje ili razočaranje ako osoba ne ispuni ono što ste zamišljali.

Ovo je vrijeme kada uočavate gdje ste se zaljubili u potencijal, a ne u stvarnu osobu.

Ako ste roditelj, mogu se aktivirati teme koje se tiču komunikacije s djecom – ono što ste ranije prešutjeli sada traži miran, ali jasan razgovor.

Strijelac

Za Strijelce se retrogradni Merkur vrti oko doma, obitelji i temelja na kojima gradite svoj život. U ovom razdoblju mogu se javiti obiteljske teme za koje ste mislili da su završene, selidbe ili razmišljanja o promjeni stambene situacije, ali i vrlo konkretne stvari: radovi u kući, kvarovi, odgode u vezi s nekretninama.

Na dubljoj razini ovo je susret sa starim obiteljskim pričama, uvjerenjima koja ste naslijedili i načinima na koje ste naučeni da šutite ili „ne radite probleme“.

Razgovori s roditeljima ili bližim članovima obitelji mogu biti emotivni, ali i iscjeljujući ako ste spremni slušati bez idealiziranja i bez potrebe da sve odmah racionalno objasnite.

Dobro je pregledati dokumente vezane uz dom, osiguranja i zajedničke troškove te sve dvaput provjeriti, no jednako je važno vidjeti koliko Vam okruženje u kojem živite uopće odgovara.

Jarac

Jarcima retrogradni Merkur donosi fokus na komunikaciju, učenje, kraća putovanja i svakodnevne dogovore. Telefon zvoni češće, poruke kasne, dogovori se mijenjaju, a dojam je da svi govore „između redaka“. Ovo je vrijeme kada puno toga izlazi kroz riječi, ali se najvažniji dio krije u tonu i tišini.

Moguće je da se ponovno javlja osoba s kojom ste imali nedovršene razgovore, ili da se vraćate na temu obrazovanja, tečajeva, seminara i admin obveza koje ste odgađali.

U prometu je dobro imati dodatni oprez, planirati više vremena i čuvati se brzopletosti. Također, ovo je odličan period za pisanje, uređivanje, reviziju projekata, planiranje i povratak starim bilješkama ili idejama.

Ono što sada preuredite, počistit ćete ne samo u mapi „Dokumenti“, nego i u glavi.

Vodenjak

Za Vodenjake je ovaj retrogradni Merkur povezan s temom vrijednosti, novca i osobnog osjećaja sigurnosti. Moguće su odgode uplata, promjene dogovora oko honorara, preispitivanje cijena ili situacije u kojima shvaćate da ste dugo radili za manje nego što vrijedi Vaše znanje i trud.

Ovo razdoblje nije idealno za velike nagle kupnje, posebice stvari koje kupujete iz emocije ili bijega od stresa. Puno je korisnije da pogledate što Vam zapravo donosi osjećaj stabilnosti i gdje novac „curi“ kroz impulse, obećanja drugima ili pokušaje da kupnjom popunite neku emocionalnu prazninu.

Paralelno se mijenja i unutarnji osjećaj vlastite vrijednosti – kako ga jačate, tako se mijenja i način na koji pregovarate i birate poslove.

Nakon 20.3. lakše se donose konkretne odluke, ali kvaliteta tih odluka ovisit će o tome koliko ste sada bili iskreni prema sebi.

Ribe

Za Ribe je ovo glavni ciklus godine. Merkur retrogradan upravo u Vašem znaku pojačava unutarnji dijalog, samoopažanje i potrebu da preispitate identitet koji ste nosili posljednjih godina. Mnogi će u ovom razdoblju osjetiti zbrku, kao da se stari i novi dio Vas sudaraju.

Ponekad to ide kroz zbunjenost u komunikaciji, nesporazume u odnosima, ali i kroz vrlo jasan osjećaj da ne možete dalje funkcionirati na isti način.

U pozadini se odvija i velika priča Saturna i Neptuna koji prelaze u Ovna i započinju novi ciklus na nultom stupnju Zodijaka. Za Vas to znači da završavate jednu dugu fazu odrastanja i razgradnje starih identiteta. Retrogradni Merkur sada Vam daje priliku da sagledate sve verzije sebe koje ste bili, da im zahvalite, ali i da prestanete pričati priču u kojoj ste uvijek „onaj koji se prilagođava“.

Ovo je vrijeme da pažljivo birate riječi kojima se opisujete, da mijenjate unutarnji monolog i da se prestanete umanjivati kako bi drugima bilo ugodnije.

