Znakovi Zodijaka u vezi: KO je besmrtna strast, a KO nezaustavljiva sila?

Ovan

Ovan obično prvi preuzima inicijativu kako bi pristupio osobi koja mu se sviđa. On je veliki romantičar, ali prvo mora biti ozbiljno zainteresiran za vas kako bi imao bilo kakvu želju da vas impresionira.

Također, on je avanturista, njegova strast su putovanja. Ukoliko imate istu želju da vidite nova mjesta i nove ljude, Ovan će biti potpuno zaljubljen u vas.

U vezi s njim uvijek možete očekivati iznenađenja – u smislu novih aktivnosti, putovanja i slično.

Bik

Kada ste u vezi s Bikom, to je kao da imate osobnog emotivnog i fizičkog tjelohranitelja. On će učiniti sve što je u njegovoj moći da vam osigura sve što vam je potrebno da budete sretni.

Međutim, Bik se ponekad može pokazati vrlo tvrdoglavim i teškim, tako da je važno imati puno strpljenja s njim kad se pokuša suprotstaviti stvarima koje su ga uzrujale ili razočarale.

Lako ga povrijede kritike najmilijih, zato u početku odnosa budite jasni u svojoj komunikaciji kako bi izbjegli kod Bika stvaranje osjećaja kao da sve što rade – rade krivo.

Blizanci

Blizanci će se teško smiriti, ali ako su vas izabrali, onda postoji jako dobar razlog zašto su baš vas izabrali između svih ostalih. Oni su izuzetno duhoviti, nasmijavat će vas i zabavljati većinu vašeg odnosa s njima.

Kako bi zadržali svoj odnos s njim živim, najbolje je da pokušate razmišljati o stvarima koje će Blizancu dati stimulaciju ili uzbuđenje. Blizancima ne smeta promjena, ali ako ih doživljavaju u prevelikoj količini, to im može postati opterećenje.

Rak

Raku je obično prilično lako ugoditi, jer je vrlo osjetljiv na ono što mu kažete i što činite za njega. Ako se nađete u vezi s Rakom, onda vjerojatno već znate koliko mu ljubavi trebate dati samo u prvih nekoliko tjedana u vezi s njima.

Međutim, važno je da ga ne pokušavate ni na koji način iskoristiti zbog njihove ljubavi, jer on će vas ostaviti u sekundi, čim shvati da ste s njim zbog nečeg drugog osim zbog njega samog.

Očekujte vrlo emotivan odnos s Rakom, jer on je i više nego spreman da se posveti vama i vašem zajedničkom odnosu.

Lav

Lav je obično dominantna sila u vezi i on zapravo ne voli biti s drugim alfa-osobama u vezi jednostavno zato što mu je potrebno da bude „kralj džungle“.

Međutim, ako ste ikada bili u romantičnoj vezi s Lavom, znate već kako vas može njegova vatrena, avanturistička osobnost odvesti na mjesta za koja niste mislili da ćete ih ikada vidjeti.

Lavovi su također vrlo velikodušni prema svojim najbližima, obasipaju ih sa svom svojom ljubavlju i radošću.

Djevica

Djevici je potreban osjećaj da je potrebna u vezi kako bi bila sretna. Ako osjeti da vam nije potrebna ili da je tu kraj vas samo kako bi izgledala lijepo – poludjet će gotovo odmah.

To je razlog zbog kojeg voli dobro upoznati osobu koja joj se sviđa.

Djevica mora biti apsolutno sigurna u sebe i svoje osjećaje prije ulaska u bilo kakvu vezu s osobom. Nakon što uđe u vezu, ona će se potruditi da riješi svaki problem koji se pojavi u vezi i nikada neće odustati kada je riječ o osobi koju voli.

Vaga

Vaga je uvijek u stalnoj potrazi za savršenom osobom. Poznata je po tome što zna provesti duga vremenska razdoblja u kojima se ne oslanja na nikoga osim na samu sebe kako bi se osjećala sretna.

Dakle, nakon što se obveže jednoj osobi, njih dvoje moraju u potpunosti biti sinkronizirani jedan s drugim.

Ona će se potruditi da zadovolji svog partnera, da odnos održi vrlo živim i da im nikad ne bude previše dosadno.

Bit ćete očarani koliko nevjerojatan partner Vaga može zapravo biti.

Škorpion

Škorpion je poznat po svojoj besmrtnoj strasti prema osobi koju najviše voli. Njegova vatrenost je zarazna i širi se na njegovog partnera gotovo trenutno.

On neće pristati na bilo što, on će biti s osobom koja mu odgovara na svim poljima.

Međutim, pripazite kada ste u vezi s Škorpionom, jer on će ostati s vama, čak i ako ne bude više postojala vatra između vas.

Strijelac

Kada se u ljubavnoj vezi sa Strijelcem, najbolje je očekivati da nećete ostati na istim mjestima predugo, jer on želi ići na razna mjesta.

Strijelac je jedan od individualaca najotvorenijega uma koje možete susresti, pogotovo kada je riječ o odnosima.

Njemu je stalno potrebna promjena. Možda ćete biti u otvorenoj vezi s njim samo zato što mrzi osjećaj vezanosti. Njegov duh mora biti slobodan, baš kao i njegova ljubav.

Jarac

Kada je riječ o ljubavi s Jarcem, najbolje je očekivati da će stvari ići vrlo sporo. On se neće žuriti zbog bilo koga ili bilo čega. Jarac je, također, osoba koja voli svoje osjećaje pokazati kroz djela.

Dakle, ako se pitate zašto on jedva ima što za reći, to je zato što će vam to sve radije pokazati nego ispričati.

Kada ga natjerate da govori, dobro zapamtite što vam govori, jer ono što kaže bit će vrlo značajno.

Vodenjak

Vodenjak je dubok i izrazito inteligentan.

On nikako ne voli neobavezne, nebitne razgovore, jer sve što stvarno nema dublje značenje njega ni najmanje ne zanima.

On želi biti s osobom koja u njemu potiče želju da zna više, s osobom koja će ga mamiti velom svoje misterije, s nekim tko će zadržati njegov pažnju.

Naravno, Vodenjaku je potrebna iskrenost u vezi i kvalitetna komunikacija.

Ribe

Riba je jedna od najromantičnijih osoba koje ste ikad mogli eventualno upoznati. Ona je nevjerojatno velikodušna, ima srce od zlata i vrlo je duboka u svojim emocijama.

Ljubavni odnos s Ribom mogao bi se pokazati kao jedan od najboljih odnosa koji možete doživjeti. Kada se Riba zaljubi u nekoga, ona će učiniti sve kako bi svog partnera učinila najsretnijom osobom na planeti.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

