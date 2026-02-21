Kako će Ramazan uticati na dalji tok sukoba SAD sa Iranom?

Prema izvještaju biltena Politico Forecast, ovogodišnji Ramazan se ne posmatra isključivo kao vjerski period, već kao strateški okvir unutar kojeg će se donijeti ključne odluke o sigurnosti na Bliskom istoku.

Diplomatski rok i “Odbor za mir”

Administracija predsjednika Trumpa, putem novoformiranog “Odbora za mir” (Board of Peace), postavila je neformalni okvir od 10 dana za dobijanje odgovora od Teherana u vezi s novim nuklearnim sporazumom. Prema navodima izvora iz Washingtona, ovaj period se poklapa s početkom posta, čime se vrši dodatni pritisak na iransko rukovodstvo da donese odluku pod specifičnim društvenim okolnostima.

Vojna prisutnost SAD-a, predvođena udarnom grupom nosača aviona USS Gerald R. Ford u istočnom Mediteranu, služi kao sredstvo odvraćanja od eventualnih vojnih akcija Irana ili njegovih saveznika tokom ovog perioda.

Sigurnosna situacija u Jerusalemu

Džamija Al-Aksa ostaje primarna tačka potencijalne eskalacije. Izraelske vlasti su uvele restrikcije pristupa (muškarci stariji od 55 i žene starije od 50 godina), što Iran koristi u svojoj retorici prema regionalnim saveznicima. Analitičari ističu da bi bilo kakav incident u kompleksu džamije mogao poslužiti Teheranu kao povod za aktivaciju proksijalnih grupa, poput Hezbollaha ili Huta.

Ekonomski faktori u Iranu

Iran u ovaj mjesec ulazi s izraženom ekonomskom krizom. Ključni faktori koji opterećuju iranski režim su:

Inflacija: Cijene hrane potrebne za iftare značajno su porasle u odnosu na prethodnu godinu.

Socijalni mir: Postoji rizik da bi ramazanska okupljanja mogla biti iskorištena za organizaciju protesta zbog niskog životnog standarda.

Politička diversija: Sigurnosne službe upozoravaju na mogućnost da Teheran izazove kontrolisani vanjski sukob kako bi homogenizovao domaću javnost.

Diplomatski kanali u Ženevi

Uprkos javnim tenzijama, u Ženevi se nastavljaju razgovori putem nezvaničnih kanala. Postoji pretpostavka da bi Iran mogao iskoristiti vjerski kontekst Ramazana kako bi eventualne ustupke u pregovorima predstavio domaćoj javnosti kao gest dobre volje i brige za muslimansku zajednicu, a ne kao direktnu kapitulaciju pred stranim pritiscima.

Zaključak analize: Naredne dvije sedmice će pokazati da li će ramazanski period poslužiti kao prostor za deeskalaciju ili će nedostatak diplomatskog odgovora Teherana dovesti do nove faze vojnog zaoštravanja u regiji.

