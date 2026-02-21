BOSNA razbila BORAC u Boriku i osvojila Kup BiH ‘Mirza Delibašić’

Početak utakmice pripao je Studentima. Bosnu su nosili Young Jr. i Halilović, a prva dionica pripala je ekipi Muhameda Pašalića 22:21, prenosi novinska agencija Patria.

Otvaranje druge četvrtine domaći su preuzeli inicijativu i stigli do preokreta, na krilima sjajnog Talića, ali sarajevski klub se vraća.

Napravili su izglednu seriju i na odmor su otišli sa 47:35.

Nakon 20 minuta košarke Young je blistao sa 17 ubačaja, Halilović i Atić ubacili su po osam poena, dok je najraspoloženiji u redovima Banjalučana bio Talić sa 11 poena.

Čuvali su Studenti dvocifrenu prednost u trećoj dionici, a na kraju se razbili Borac, otišavši na velikih 22 razlike (77:55) u odlučujućih deset minuta.

Do kraja meča Bosna je samo povećavala razliku i na kraju sa 98-70 zasluženo osvojila prvi trofej u sezoni.

Prvo ime finala bio je Michael Young Junior sa 26 poena. Pratili su ga Plummer sa 16 i Kovačević uz 13 ubačaja. Joesar je imao 11, a Halilović je dodao 10 uz 4 skokova i 5 asistencija.

Kod Borca Talić je bio najraspoloženiji sa 20, a Cooper i Mirotić dodali su po 10 poena.

Iako je početak utakmice obilježio prekid himne BiH, Studenti su pokazali sjajnu partiju u ne baš prijateljskoj atmosferi.

