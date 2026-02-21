DIJAMANT predvodio Schalke do važne pobjede i prvog mjesta na tabeli VIDEO

Schalke je u susretu 23. kola 2. Bundeslige na domaćoj Veltins Areni slavio protiv Magdeburga rezultatom 5:3 i druge uzastopne pobjede, piše Radiosarajevo.ba.

Ključnu ulogu u trijumfu “Rudara” odigrao je kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko (39), koji je upisao gol i asistenciju.

https://c-cdn.streamin.top/uploads/e18cce9e.mp4?1hourago

Prvo je zabio glavom za vodstvo od 2:1 u 39. minuti, a potom je asistirao za gol Dejana Ljubičića kod 4:2 u 65. minuti.

Džeko je time došao do učinka od četiri gola i tri asistencije na pet odigranih utakmica za klub iz Gelsenkirchena.

Večeras je igrao do 76. minute.

Dvostruki strijelac za Schalke bio je Kenan Karaman (49′ p, 68′), a preostali gol bio je djelo Jeana Hugoneta, koji je pogodio vlastitu mrežu.

Za goste su pogađali Alexander Nollenberger (17′) i Mateusz Zukowski (53′, 84′ p).

Schalke je ovom pobjedom izbio na prvo mjesto s bodom više u odnosu na drugplasirani Darmstadt.

Facebook komentari