Bivši premijer pobjesnio: Odmah pošaljite vojsku

U intervjuu za BBC, Johnson je naglasio da bi trupe trebale biti raspoređene u mirnim područjima Ukrajine u mirovnim ulogama.

„Ako možemo imati plan za slanje trupa na bojno polje nakon rata, nakon što Putin pristane na primirje, zašto to ne bismo učinili sada?“, istaknuo je.

Prema njegovim riječima, iako je jasno da bi Putin najvjerojatnije smatrao prisutnost međunarodnih trupa, čak i u mirovnoj misiji, velikom provokacijom, “to bi bio politički čin podrške Ukrajini kao slobodnoj i neovisnoj zemlji”.

Trenutno britanska vlada, zajedno sa svojim saveznicima, planira “koaliciju voljnih” koja bi osigurala trupe za održavanje mira i stabilnosti u Ukrajini, ali samo ako postoji sporazum o okončanju rata .

Govoreći nekoliko dana prije četvrte godišnjice početka rata, Johnson je rekao da se sukob mogao izbjeći da su zapadni saveznici posvetili više pozornosti Putinovoj rastućoj agresiji i njegovoj aneksiji Krima 2014. Johnson i bivši načelnik Glavnog stožera, admiral Tony Radakin, prisjetili su se trenutka kada je Rusija napala Ukrajinu 24. veljače 2022., kao i prvih dana rata, kada je donesena odluka o podršci ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom .

Unatoč opsežnoj britanskoj podršci, obojica su se složili da su zapadni saveznici bili prespori i oprezni u pomaganju Ukrajini.

Tijekom protekle četiri godine, saveznici su često čekali mjesecima prije nego što su pristali poslati oružje koje je Zelenski tražio.

Johnson je procijenio da ga je ta opreznost koštala života.

„Uvijek smo nepotrebno odugovlačili. Na kraju smo Ukrajincima dali ono što su tražili, a to je uvijek išlo u njihovu korist, a na štetu Putina. Ako možemo poslati trupe na teren nakon rata, nakon što Putin pristane na primirje, zašto to ne bismo učinili sada?“, rekao je Johnson .

Bivši britanski premijer rekao je da je “zabluda” vjerovati da ruski vođa želi mir i da je to rekao Bijeloj kući. “Ali kako se gubici života na obje strane nastavljaju, nije jasno koliko daleko su zapadni saveznici spremni ići, niti koliko je Vladimir Putin spreman slušati”, rekao je Johnson.

Radakin je opisao pristup saveznika kao “inkrementalizam”, naglašavajući da je Ukrajina frustrirana sporošću pomoći.

Pozvao je britansku vladu da ispuni svoju obvezu o povećanju obrambenih izdataka na 3,5 posto nacionalnog dohotka do 2035. godine, obećanje dano na summitu NATO-a prošle godine.

Facebook komentari