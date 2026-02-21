Ayelet Shaked: Netanyahu mora otići zbog 7. oktobra, Bennett i Liberman bi se trebali ujediniti

Bivši političar – koji razmatra povratak u politički život s obzirom na izbore koji će se održati ove godine – bio je dugogodišnji bliski saveznik bivšeg premijera Naftalija Bennetta. Bennett se smatra najvjerodostojnijim Netanyahuovim izazivačem.

„Nakon 7. listopada, Netanyahu mora otići. Mora se pojaviti alternativa“, kaže ona u emisiji „Meet the Press“ na Kanalu 12. „Postoji velika desničarska, liberalna javnost koja misli da ova vlada nije funkcionirala u svim područjima.“

U intervjuu, Shaked inzistira da nije bilo “potpune pobjede” u Gazi kakvu je Netanyahu tražio, budući da Hamas još uvijek upravlja gotovo polovicom teritorija i ne polaže oružje, dok Fatah i dužnosnici Palestinske uprave igraju istaknute uloge u tehnokratskom odboru osnovanom za upravljanje poslijeratnim Pojasom, scenarij koji je Netanyahu obećao spriječiti.

„Trenutno nema potpune pobjede jer Hamas kontrolira teritorij sa svim građanima i ne spuštaju oružje“, kaže Shaked.

Shaked je izrazila mišljenje da bi se Bennettova stranka u nastajanju trebala ujediniti s Libermanovom strankom Yisrael Beytenu, za koju kaže da bi bila „prava alternativa za desničarske birače i povećala veličinu tog bloka“.

Bivši ministar pravosuđa i unutarnjih poslova također oštro kritizira sadašnjeg ministra pravosuđa Jariva Levina, optužujući ga da je svojim izrazito konfrontacijskim pristupom propustio priliku za provođenje trajne reforme pravosuđa.

Napominje da danas na sudu postoji snažan konzervativni tabor sudaca, što je dijelom posljedica šest imenovanja na Vrhovni sud koje je obavila tijekom svog mandata ministrice pravosuđa.

„Levin je mogao imenovati četiri suca [Vrhovnog suda]“, primjećuje ona u vezi s četiri upražnjena mjesta na najvišem sudu u ovom trenutku. Kada joj je ukazano na to da nije uspio prikupiti glasove za jednog od ključnih pravnika koje je želio izabrati, Shaked odgovara: „Dakle, postoji samo jedna prikladna osoba u cijeloj Državi Izrael? Ne.“

Također kritizira Levina zbog bojkota sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda Isaaca Amita, rekavši: „Ovo ne služi Državi Izrael, ne služi građanima Izraela i ne služi desnici u Državi Izrael“ , prenosi timesofisrael.

