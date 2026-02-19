Melaniju Trump ismijavaju jer je noću nosila sunčane naočale: Prva dama SAD-a u centru pažnje

Vratili su se u Bijelu kuću nakon prodduženog vikenda provedenog u Palm Biču (Palm Beachu) na Floridi. Mnogima je zapalo za oko to što je ona noću nosila sunčane naočale.

“Zaista? Sunčane naočale po noći?”, “Izgleda presmiješno s tim sunčanim naočalama. Ona je poseban slučaj”, “Zašto joj niko nije rekao da će je ljudi ismijavati zbog ovoga?”, neke su od reakcija na X-u.

Par je proveo vikend za Valentinovo u Maralagu (Mar-a-Lagu). Dok je razgovarao s novinarima u avionu Air Force One, Donalda Trampa su pitali da li ima neke planove s prvom damom na taj poseban dan i je li joj poklonio cvijeće, ali on nije želio konkretno odgovoriti na ovo pitanje.

– Bolje da vam to ne kažem, zbogom svima. To je najteže pitanje – naveo je. Nakon toga je počeo reklamirati njen film “Melania” uprkos tome što ga niko nije pitao o tome.

– Ponosan sam na činjenicu da je njen film toliko uspješan. To je ogroman hit i ona radi dobar posao – rekao je i dodao da će ona ostati upamćena kao jedna od najboljih prvih dama SAD-a, prenosi Avaz.

