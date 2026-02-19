Svijet

Melaniju Trump ismijavaju jer je noću nosila sunčane naočale: Prva dama SAD-a u centru pažnje

Objavljeno prije 2 sata

Prva dama Sjedinjenih Američkih Država Melania Tramp (Trump) postala je tema komentara na društvenim mrežama nakon što je noću snimljena sa sunčanim naočalama dok je izlazila iz aviona sa svojim suprugom Donaldom Trampom.

Vratili su se u Bijelu kuću nakon prodduženog vikenda provedenog u Palm Biču (Palm Beachu) na Floridi. Mnogima je zapalo za oko to što je ona noću nosila sunčane naočale.

“Zaista? Sunčane naočale po noći?”, “Izgleda presmiješno s tim sunčanim naočalama. Ona je poseban slučaj”, “Zašto joj niko nije rekao da će je ljudi ismijavati zbog ovoga?”, neke su od reakcija na X-u.

Par je proveo vikend za Valentinovo u Maralagu (Mar-a-Lagu). Dok je razgovarao s novinarima u avionu Air Force One, Donalda Trampa su pitali da li ima neke planove s prvom damom na taj poseban dan i je li joj poklonio cvijeće, ali on nije želio konkretno odgovoriti na ovo pitanje.

– Bolje da vam to ne kažem, zbogom svima. To je najteže pitanje – naveo je. Nakon toga je počeo reklamirati njen film “Melania” uprkos tome što ga niko nije pitao o tome.

– Ponosan sam na činjenicu da je njen film toliko uspješan. To je ogroman hit i ona radi dobar posao – rekao je i dodao da će ona ostati upamćena kao jedna od najboljih prvih dama SAD-a, prenosi Avaz.


