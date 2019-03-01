Barcelonu pogodila strašna oluja: Skoro 100 povrijeđenih, poginula žena

Žrtva je u trenutku nesreće radila na ulazu u fabriku kada joj je odlomljeni dio krova pao na glavu. Umrla je u bolnici gdje se nalazi još šest osoba zbog sličnih nesreća. Među njima je 22-godišnji volonter civilne zaštite na kojeg je palo stablo.

Jaka kiša, grmljavina, snijeg i snažni vjetrovi više puta su pogodili Španiju i Portugal posljednjih sedmica, oštetivši infrastrukturu i usjeve te prisilivši vlasti na evakuaciju hiljada ljudi.Ovaj niz od osam oluja zaista je neuobičajen“, rekao je španski ministar poljoprivrede Luis Planas nacionalnoj televiziji TVE.

„Moramo proučiti da li je ovo izvanredan fenomen ili bi se, gledajući u budućnost, mogao događati češće“, dodao je.

Uništeno je oko 14.000 hektara bobičastog voća, agruma, maslina i drugih usjeva, a taj bi broj mogao znatno porasti, rekao je Planas.

Španija je od oktobra zabilježila 38 posto više padavina u odnosu na prosjek, saopštila je državna meteorološka služba AEMET.

Nova oluja donosi nove opasnosti

Oluja Nils se povukla, ali nova oluja nazvana Oriana kreće se u petak prema Sredozemlju, donoseći vrlo jake udare vjetra u većem dijelu Španije i Portugala.

U srednjovjekovnom portugalskom gradu Coimbri službenici su dijelili letke upozoravajući na veliku poplavu i rekli da bi 9.000 ljudi moglo biti evakuisano.

Nivo vode u lokalnoj rijeci i rezervoaru vode u blizini grada povukao se sa 99 posto preko noći, ali daljnja kiša koja se očekuje u petak poslijepodne mogla bi izazvati prelijevanje i prouzrokovati teške poplave nizvodno.

Zatvorene škole i preventivne evakuacije

Škole i Univerzitet u Coimbri bili su zatvoreni, a kompanijama je savjetovano da zaposlenike, gdje je moguće, pošalju da rade od kuće. Škole su također bile zatvorene u 22 grada u španskoj južnoj pokrajini Andaluziji, gdje je 3.100 ljudi evakuisano.

U selu Grazalema, gdje je ranije ovog mjeseca evakuisano 1.500 stanovnika zbog nadiranja vode i povećanog rizika od klizišta, očekuje se snažna kiša u naredna 24 sata,pišu Vijesti

AEMET je podigao crveno upozorenje zbog vjetrova u području Castellóna, u pokrajini Valenciji, gdje bi orkanski udari vjetra mogli dostići brzinu između 130 i 140 kilometara tokom subote.

Facebook komentari