Pilot u Argentini bacio se iz aviona usred leta, učenici rekao “samo nastavi”

INSTRUKTOR letenja skočio je iz aviona usred leta, ostavivši 22-godišnju učenicu da sama prizemlji zrakoplov Cessna 150. Leandro Andrés Bertazzo (42) pronađen je mrtav nakon incidenta koji se dogodio prošle subote u Toledu, u središnjoj Argentini, izvijestilo je državno tužiteljstvo, piše CNN.

Bertazzo je bio u zrakoplovu s učenicom po imenu Rosario. Prema njezinim riječima, instruktor joj je rekao: “Znaš što trebaš raditi, samo nastavi”, nakon čega je skinuo slušalice i sigurnosni pojas, otvorio vrata i iskočio.Unatoč tome što je bila u stanju potpunog šoka, Rosario je uspjela sigurno prizemljiti letjelicu. Zrakoplov nije pretrpio nikakva oštećenja,piše Index

Direktor škole: “Svi smo iznenađeni”

Eduardo Álvarez, direktor letačke škole Flying Parrot Córdoba, za koju je Bertazzo radio, izjavio je kako ništa nije upućivalo na to da pilot planira ovakav čin. Istaknuo je da je Bertazzo ranije istog dana letio s drugim učenikom. “Tu je tragičnu odluku donio u zrakoplovu, s drugom osobom pokraj sebe”, rekao je Álvarez.”Nemoguće je to zamisliti ili shvatiti, ali ljudski um je toliko složen.” Álvarez je opisao Bertazza kao “divnu osobu s velikim osmijehom” te dodao: “Svi smo iznenađeni ovim što se dogodilo.”

Objasnio je i da je otvaranje vrata zrakoplova u letu iznimno teško, usporedivši to s pokušajem otvaranja vrata automobila koji se kreće brzinom od 200 kilometara na sat. Bertazzo je bio vrlo iskusan pilot koji je kao instruktor letenja radio i u susjednom Čileu. Tužiteljstvo će sada istražiti sve okolnosti koje su dovele do njegove smrti.

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