Barselona oborila temperaturni rekord star 112 godina: Grad se prži na 40,5 stepeni

Privremeno mjerenje na opservatoriji Fabra, smještenoj na brdovitom zapadu Barselone, oborilo je prethodni rekord od 40 stepeni Celzijusa zabilježen 30. jula 2024. godine, objavila je regionalna meteorološka služba Meteocat.

Na aerodromu El Prat u Barseloni, koji se nalazi gotovo na nivou mora uz obalu Sredozemnog mora, temperatura je dostigla 37,7 stepeni, što je najviša vrijednost u evidenciji koja datira od 1924. godine, saopćila je državna meteorološka agencija AEMET.

“Barselona je zabilježila najtopliji dan”, potvrdio je portparol AEMET-a Jose Angel Nunez, navodeći da se dvije mjerne stanice smatraju referentnim za grad.

Blizina Sredozemnog mora obično ublažava visoke temperature u Barseloni, drugom najvećem gradu u Španiji i jednoj od najposjećenijih turističkih destinacija u svijetu.

Toplotni val koji je počeo u nedjelju u Španiji trebao bi trajati do četvrtka, a pojedine meteorološke stanice ove sedmice zabilježile su temperature iznad 44 stepena Celzijusa.

AEMET je u srijedu izdao najviše, crveno upozorenje zbog visokih temperatura za dijelove regija Katalonija i Valensija,piše Vijesti

Drugi najviši nivo upozorenja, narandžasto upozorenje, bio je na snazi za velike dijelove centralne, južne i sjeveroistočne Španije, uključujući Barselonu.

Tokom izuzetno snažnog toplotnog vala koji je krajem juna pogodio veliki dio Evrope, kopnena Španija zabilježila je najvišu prosječnu dnevnu temperaturu za juni od najmanje 1950. godine, koja je iznosila 28,17 stepeni.

Prema procjenama sistema za praćenje MoMo, više od 1.000 smrtnih slučajeva prošlog mjeseca moglo bi biti povezano s ekstremnim vrućinama.

Naučnici upozoravaju da klimatske promjene izazvane ljudskim djelovanjem povećavaju intenzitet, trajanje i učestalost ekstremnih vremenskih pojava, uključujući toplotne valove.

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